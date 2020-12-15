Останніми тижнями ціни на бензин ростуть, але вони все ще нижчі, ніж були на початку року. На ціну впливають багато факторів від пандемії коронавірусу до курсу гривні.

У матеріалі Економіки 24 розповідаємо чого чекати від ціни на бензин у 2021 році та що її формуватиме.

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Ціни на бензин у грудні

Протягом останніх кількох місяців ціни на пальне відчутно виросли. Лише за останній тиждень (7-11 грудня) пальне подорожчало на 0,5-1 гривню у великих мережах АЗС, про що свідчить моніторинг Консалтингової групи А-95

Основна причина росту ціни пального – світові ціни на нафту почали рости. Крім того, девальвація гривні є ще одним вагомим чинником у піднятті ціни, адже не лише АЗС закуповують нафту в іноземній валюті, але й акциз прив’язаний до євро.

Ціни на пальне 14 грудня:

Бензин А-95 преміум – 26,30 гривні;

Бензин А-95 – 24,76 гривні;

Бензин А-92 – 23,71 гривні;

Дизельне паливо – 24,07 гривні;

Газ авто­мобільний – 12,68 гривні.

Прогноз ціни на 2021 рік

Що буде з цінами на пальне

Ціни на нафту відновлюються, а гривня відчутно девальвувала за останні пів року. Тож ціни на пальне в Україні скоріш за все ростимуть у 2021 році, переконані експерти.

На бензини ціна може зрости на 1,9 гривні за літр, а на дизель – на 1,35 гривні… Однозначно, ціни підростуть, оскільки роздрібна ціна залежить від цін зовнішніх котирувань і курсу НБУ, адже у нас акцизи сплачуються в євро, плюс ще на все це – ПДВ,

– розповів UBR.ua експерт паливного ринку Леонід Косянчук.

Що впливатиме на ціну

Пандемія коронавірусу та вакцина

Саме пандемія коронавірусу спричинила обвал цін на нафту у світі. Через локдаун зупинилися виробництва, купівельна спроможність впала, що призвело до того, що світ не потребував тих обсягів нафти, яку виробляли.

Країни-експортери нафти (ОПЕК) спробували врегулювати проблему, рекордно скоротивши обсяги видобування. Це дало результат, але ціни не повернулися до докризових рівнів.

У четвер, 10 грудня, ціна нафти марки Brent вперше з березня перевищила 50 доларів за барель . Це відбулося великою мірою через вакцину від коронавірусу, яка дає надію нафторинку на повернення попиту на нафту.

Тож те, як світ затверджуватиме різні вакцини і запускатиме їх у вільний обіг, буде безпосередньо впливати на ціни нафти, а відтак і на ціни бензину в Україні.

Курс гривні до долара та євро

Гривня "увійшла" у 2020 рік з курсом 23,68 гривні за долар та 26,42 за євро. Станом на 14 грудня курс знецінився до 27,97 гривні (18% падіння) та 33,89 гривні (28% падіння) відповідно.

Зважаючи на те, що здебільшого нафту купують в іноземній валюті, а акциз сплачуємо у євро, курс гривні суттєво впливає на ціну. За прогнозами, зібраними Економікою 24 , курс гривні щодо долара у 2021 році буде в діапазоні 28-29 за долар. Тож такої суттєвої девальвації вже не слід очікувати.

Законодавство

Прийняття закону про підвищення акцизу може призвести до здешевлення ціни на бензин та здорожчання ціни на газ.

У Раді пропонують зрівняти акцизи для бензину (0,213), дизеля (0,139) та газу (0,052) до 0,139 євро, тобто для бензину зменшити, а для газу – збільшити. В Українській енергетичній асоціації вважають, що саме різний акциз для газу та бензину призвів до того, що чверть від усього споживання пального припадає саме на газ, гроші за який, йдуть до Росії.

Вважають, що зрівняння акцизу дозволить бензину подешевшати на 20%, водночас газ подорожчає. Проте зазначимо, що у випадку прийняття законопроєкту зменшаться надходження до державного бюджету.

Як формується ціна на бензин

Світові ціни нафти

Оскільки Україна не є паливнонезалежною країною, то одним з основних чинників, що формують ціни на бензин є ціни нафти на світовому ринку. Пандемія коронавірусу призвела до падіння попиту, а відтак і до рекордного падіння ціни на нафту, хоча ціни вже досягли рівня 2019 року.

Звідки бензин в Україні? Україна не забезпечує себе нафтою самостійно. Українські видобувні вишки покривають лише 60% потреб. Решту нафти в основному закуповують в Азербайджані (97% від імпорту).



Нафтопродуктів перероблених з української та імпортної нафти теж не вистачає. Близько половини всього бензину виробляють на території України, іншу закуповують переважно у Білорусі, а також в ЄС та Росії.

Та хоч ціни на нафту і суттєво впали, це не єдиний чинник, який формує ціну на автозаправках.

Податки

Третина вартості бензину, яку сплачують українські водії, йде в державний бюджет. Це ПДВ та акциз. Вартість акцизу фіксована та прикріплена до курсу євро. За літр А-95 сплачують 0,213 євро (7,23 гривні). За ці гроші ремонтують та будують дороги. Разом із ПДВ ці два податки становлять близько 40% від кінцевої вартості бензину. Це середній показник у світі. До прикладу, в США податок становить 20%, натомість в Німеччині — 64%. Через падіння гривні, частка податків у ціні зросла.

Транспортування та заробіток АЗС

Оператори АЗС транспортують бензин, а також ставлять свою націнку, яка залежить від сили бренду, конкурентності та втручання держави на ринок. Оператори АЗС закуповують бензин наперед, а отже зміна цін на нафту на світовому ринку вплине на українські ціни не раніше 2-4 тижнів.

Чи дорогий в Україні бензин

По-перше, багато АЗС продають український бензин, а по-друге, у тих АЗС, які пропонують імпортне пальне, світові ціни на нафту не є єдиним фактором, що формує ціну. Тож зрозуміло, що ціни на пальне в Україні не можуть падати пропорційно до світових цін на нафту.

Але реакція має бути. Ми вирішили подивитися, як ціни на український бензин А-95 реагують на зміни ціни нафти Brent. Для цього ми порахували у відсотках як змінювалася ціна у порівнянні з 1 лютим цього року.

Тоді ціна нафти Brent була 54,3 долара за барель. А бензин А-95 на українських АЗС коштував 26,53 гривні за літр. Видно, що після різкого падіння у березні, ціни на бензин в Україні почали падати аж через місяць – і то не сильно. Після того, як нафта часткового відновила свої позиції, бензин теж почав повільно рости в ціні.

Найнижчі ціни спостерігалися у травні, коли бензину вдалося скинути 18% у вартості відносно ціни 1 лютого.

Наразі українські ціни на бензин на 6,6% нижчі, ніж 1 лютого, а світові ціни на нафту нижчі на 6,9%. Тож українські ціни на бензин все ж таки реагують на світові ціни на нафти – просто менш відчутно та повільніше.

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Ціни на бензин у світі

У жовтні Економіка 24 порівняла ціни на бензин в Україні та світі. Тоді він коштував 85 центів або 24,26 гривні за літр 95-го. Це середня ціна у світі. Порівняти ціни в інших країнах можна на інтерактивній карті.

Найдешевший чи точніше практично безплатний бензин у Венесуелі. Ця країна — лідер за покладами нафти у світі. Найдорожче заправити автівку обійдеться в Гонконгу, за літр А-95 тут доведеться заплатити 2,24 долара (майже 64 гривні).

У жовтні ціни на бензин у світі були такими: