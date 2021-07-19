Експерти кажуть, що востаннє така ціна була ще у листопаді 2018 року. Тоді ціна сягнула 16,03 гривні за літр. Такі дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

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Ціни на автомобільний газ знову зросли

Протягом 16 – 19 липня середня ціна скрапленого газу у мережах АЗС підвищилася на 28 копійок за літр. Тепер вона становить 16 гривень за літр.

Зміни у різних АЗС:

ціна в мережах преміум-сегменту побила рекорд за всю історію спостереження – ОККО виставила ціну 17,49 гривні за літр, SOCAR – 17,48 гри за літр, а WOG – 17,28 гривні за літр;

ОККО виставила ціну 17,49 гривні за літр, SOCAR – 17,48 гри за літр, а WOG – 17,28 гривні за літр; KLO і "Авантаж 7" підняли ціни на 50 і 60 копійок – до 16,69 і 15,58 гривні за літр відповідно;

"БРСМ-Нафта" і Motto – на 18 і 23 копійок – їхня ціна становить 16,03 гривні за літр та 15,81 гривні за літр.

Причини здорожчання

Основним фактором подорожчання зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ) аналітики Консалтингової групи "А-95" називають зростання оптових цін продукту внаслідок наростаючого дефіциту в більшості регіонів:

з початку липня оптова ціна ЗВГ зросла на 3 тисячі гривень за тону, що еквівалентно 1,6 гривні за літр;

за той же період роздрібні мережі продемонстрували подорожчання на 70 – 90 копійок за літр.

Про критичний дефіцит мова поки не йде, проте запаси в сховищах вичерпуються, а поставки імпортного ресурсу затримуються,

– розповів аналітик "А-95" Артем Куюн.

Він додав, що зараз ціна на скраплений газ зростає по всій Європі.

Що цьому передувало