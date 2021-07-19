Експерти кажуть, що востаннє така ціна була ще у листопаді 2018 року. Тоді ціна сягнула 16,03 гривні за літр. Такі дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".
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Ціни на автомобільний газ знову зросли
Протягом 16 – 19 липня середня ціна скрапленого газу у мережах АЗС підвищилася на 28 копійок за літр. Тепер вона становить 16 гривень за літр.
Зміни у різних АЗС:
- ціна в мережах преміум-сегменту побила рекорд за всю історію спостереження – ОККО виставила ціну 17,49 гривні за літр, SOCAR – 17,48 гри за літр, а WOG – 17,28 гривні за літр;
- KLO і "Авантаж 7" підняли ціни на 50 і 60 копійок – до 16,69 і 15,58 гривні за літр відповідно;
- "БРСМ-Нафта" і Motto – на 18 і 23 копійок – їхня ціна становить 16,03 гривні за літр та 15,81 гривні за літр.
Причини здорожчання
Основним фактором подорожчання зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ) аналітики Консалтингової групи "А-95" називають зростання оптових цін продукту внаслідок наростаючого дефіциту в більшості регіонів:
- з початку липня оптова ціна ЗВГ зросла на 3 тисячі гривень за тону, що еквівалентно 1,6 гривні за літр;
- за той же період роздрібні мережі продемонстрували подорожчання на 70 – 90 копійок за літр.
Про критичний дефіцит мова поки не йде, проте запаси в сховищах вичерпуються, а поставки імпортного ресурсу затримуються,
– розповів аналітик "А-95" Артем Куюн.
Він додав, що зараз ціна на скраплений газ зростає по всій Європі.
Що цьому передувало
- За 9 – 16 липня середня ціна на автогаз становила 15,69 гривні за літр. Тоді аналітики повідомили, що вона зросла на 33 копійки за літр.
- Ба більше, дорожчає також й бензин. Мінекономіки 13 липня встановило нові граничні ціни. Для бензину розрахункові ціни підвищено до 26,87 гривні за літр, а для дизельного пального до 22,60 гривні за літр.
- Тобто, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,87 гривні за літр, а ДП – 29,60 гривні за літр.