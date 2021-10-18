Ціни на алкоголь в Україні можуть зрости вперше за три роки
18 жовтня 2021 , 15:39Читать новость на русском
Джерело:Міністерство економіки України
У Міністерстві економіки доопрацювали проєкт постанови Кабінету міністрів стосовно мінімальних цін на алкоголь. Завдяки йому вдасться залучити до державного та місцевого бюджетів близько 300 мільйонів гривень.
Як зростуть ціни на алкоголь
Мінімальна ціна пляшки горілки зросте з 89,40 до 96,82 гривні. Однак роздрібні ціни зростуть не на всі види алкоголю.
Читайте також Інфляція шалено зросла у вересні: що подорожчало найбільше
Підвищення мінімальної роздрібної ціни передбачається на:
- горілку та лікеро-горілчані вироби – 6,2%,
- віскі, ром та джин – 5,9%,
- коньяк (бренді) – 5,5%,
- виноробну продукцію – 8,2,
- вермути – 8,2%,
- інші вина – до 34,2%.
Роздрібні ціни не зміняться на:
- виноградні натуральні вина,
- ігристі вина,
- газовані винні напої.
Реалізація проєкту постанови забезпечить збільшення надходження до державного та місцевого бюджетів у розмірі близько 300 мільйонів гривень,
– зазначається у документі.