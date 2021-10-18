Ціни на алкоголь в Україні можуть зрости вперше за три роки

Мінімальна ціна пляшки горілки зросте з 89,40 до 96,82 гривні. Однак роздрібні ціни зростуть не на всі види алкоголю.

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Підвищення мінімальної роздрібної ціни передбачається на:

горілку та лікеро-горілчані вироби – 6,2%,

віскі, ром та джин – 5,9%,

коньяк (бренді) – 5,5%,

виноробну продукцію – 8,2,

вермути – 8,2%,

інші вина – до 34,2%.

Роздрібні ціни не зміняться на:

виноградні натуральні вина,

ігристі вина,

газовані винні напої.

Реалізація проєкту постанови забезпечить збільшення надходження до державного та місцевого бюджетів у розмірі близько 300 мільйонів гривень,

– зазначається у документі.

Кількість осіб на яких поширюватиметься дія акту – близько 98,23 суб'єкта господарювання, які здійснюють виробництво та реалізацію алкогольних напоїв.