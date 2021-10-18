Як зростуть ціни на алкоголь

Мінімальна ціна пляшки горілки зросте з 89,40 до 96,82 гривні. Однак роздрібні ціни зростуть не на всі види алкоголю.

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