Як зростуть ціни на алкоголь

Мінімальна ціна пляшки горілки зросте з 89,40 до 96,82 гривні. Однак роздрібні ціни зростуть не на всі види алкоголю.

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Підвищення мінімальної роздрібної ціни передбачається на:

  • горілку та лікеро-горілчані вироби – 6,2%,
  • віскі, ром та джин – 5,9%,
  • коньяк (бренді) – 5,5%,
  • виноробну продукцію – 8,2,
  • вермути – 8,2%,
  • інші вина – до 34,2%.

Реалізація проєкту постанови забезпечить збільшення надходження до державного та місцевого бюджетів у розмірі близько 300 мільйонів гривень,
– зазначається у документі.