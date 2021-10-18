Як зростуть ціни на алкоголь
Мінімальна ціна пляшки горілки зросте з 89,40 до 96,82 гривні. Однак роздрібні ціни зростуть не на всі види алкоголю.
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Підвищення мінімальної роздрібної ціни передбачається на:
- горілку та лікеро-горілчані вироби – 6,2%,
- віскі, ром та джин – 5,9%,
- коньяк (бренді) – 5,5%,
- виноробну продукцію – 8,2,
- вермути – 8,2%,
- інші вина – до 34,2%.
Реалізація проєкту постанови забезпечить збільшення надходження до державного та місцевого бюджетів у розмірі близько 300 мільйонів гривень,
– зазначається у документі.