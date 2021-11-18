Ціна сала в Україні б'є рекорди: як подорожчав продукт за рік

В Україні вартість сала поступово додавала у ціні протягом року, а у жовтні зросла до максимуму. Також минулого місяця Україна побила антирекорд з імпорту свинини.

Чому в Україні зростають ціни на сало та чого чекати далі – читайте у матеріалі 24 каналу.

Читайте Річна інфляція сповільнилась: що подорожчало найбільше у жовтні

Як змінилась ціна за рік

Офіційні дані

За даними Держстату, середня ціна кілограма сала по Україні за рік зросла на майже 15 гривень або на 20%. У жовтні 2020 року кілограм коштував 75,30 гривні, а у жовтні поточного року – 90,24 гривні.

Ціни у супермаркетах

Але ціни в українських супермаркетах суттєво різняться від офіційних даних. За підрахунками "Мінфіну", солоне сало у великих мережах супермаркетів України коштує у листопаді 188 гривень за кілограм. Лише за 2 місяці воно подорожчало на 30%.

Ми промоніторили ціни в семи супермаркетах України, які найбільш популярні серед населення. Станом на 16 листопада 2021 року середня ціна соленого сала – 174 гривні за кілограм. Щоправда, ціни суттєво відрізняються по супермаркетах: від 109 гривень до 284 гривень.

Ціна сала у магазинах помітно відрізняються від середніх цін Держстату / Фото 24 канал