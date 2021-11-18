Чому в Україні зростають ціни на сало та чого чекати далі – читайте у матеріалі 24 каналу.
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Як змінилась ціна за рік
Офіційні дані
За даними Держстату, середня ціна кілограма сала по Україні за рік зросла на майже 15 гривень або на 20%. У жовтні 2020 року кілограм коштував 75,30 гривні, а у жовтні поточного року – 90,24 гривні.
Ціни у супермаркетах
Але ціни в українських супермаркетах суттєво різняться від офіційних даних. За підрахунками "Мінфіну", солоне сало у великих мережах супермаркетів України коштує у листопаді 188 гривень за кілограм. Лише за 2 місяці воно подорожчало на 30%.
Ціна сала у магазинах помітно відрізняються від середніх цін Держстату / Фото 24 канал
Стрімкий ріс цін на продукти у світі
Здорожчання м'ясної продукції можна пояснити ростом цін на корми та зернові культури. У жовтні ціни на зерно були на 22% вищі, ніж рік тому. Пшениця впродовж року подорожчала майже на 40%, – експерти Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) це пов'язують із поганими врожаями.
Серед причин такого підвищення цін – посухи, великий попит на зернові культури в Китаї, експортні обмеження, подорожчання нафти, дефіцит добрив, кліматичні зміни, закриті кордони та відплив робочої сили.
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Світове економічне відновлення
Членкиня наглядової ради АТ "Альтбанк" Тетяна Острікова у коментарі 24 каналу розповіла, що світова економіка відновлюється після кризи у 2020 році. Тож економічне зростання збільшило попит на все: сировину, енергоносії, часто виникає дефіцит, як з напівпровідниками.
Так, наприклад з початку 2020 року і по серпень 2021 року глобальні транспортні послуги подорожчали майже в 5 разів. Це підштовхує ціни на все інше, що перевозиться кораблями. Проблема в тому, що стрімке економічне зростання розвинених країн компенсує втрати від високих цін.
Також вона зазначила, що економіка України у поточному році зростатиме суттєво повільніше, ніж у країнах з розвиненою економікою.
Економіка США у 2021 році виросте на 6%, Франція – 6,3%, Великобританія – 6,8% тощо. У нас це 3,5% за прогнозом МВФ. Тому поки решта світу зростає, ми лише потерпаємо від побічного ефекту цього – високих цін,
– пояснила експертка.
Рекордне зростання імпорту
У 2021 році Україна імпортує вчетверо більше сала, ніж виробляє. При чому проти минулого року виробництво падає, а імпорт зростає, наголосила експертка.
За 9 місяців 2021 року було вироблено 6,5 тисяч тонн сала (на 2% менше ніж за дев'ять місяців 2020 року), імпортували за той самий період 25 тисяч тонн сала, з яких 14 тисяч тонн – з Польщі. Отже, лише 20% сала на полицях магазинів – українське,
– розповіла фахівчиня.
Острікова вважає, що тваринництво в нашій країні занепадає й це відома проблема. Тож наводить невтішну статистику:
- У 1990 році в Україні було 20 мільйонів свиней.
- У 2014 році – 8 мільйонів.
- У 2021 – 5,9 мільйона свиней.
Вона зауважила, що серед цієї кількості додатково йде перерозподіл від домашніх господарств в сторону великих ферм:
- за рік кількість домашніх свиней скоротилась на 9%,
- фермерських – зросла на 4%.
Причина цієї концентрації свиней в великих фермах очевидна – там нижча собівартість виробництва внаслідок ефекту масштабу.
А вирощувати власну свиню в селі невигідно, їх кількість стрімко падає. І навіть при таких оптимізаційних процесах – загальна кількість свиней і кількість виробленого в Україні сала падає,
– розповіла експертка.
Вартість імпортованої свинини
У серпні середньозважена митна вартість кілограму імпортованої свинини складала майже 2 долари (52,66 гривні), то у вересні вона знизилася до 1,82 долара за кілограм (47,92 гривні) а у жовтні — до 1,74 долара за кілограм (45,81 гривні), згідно з даними Асоціації "Свинарі України".
Митна вартість більшості товарних категорій протягом вересня – жовтня знизилася на 3 – 9 центи за кілограм. Тож переважна частина імпорту коштувала вітчизняним імпортерам 1,5 – 1,77 долара за кілограм (39,49 – 46,60 гривні – 24 канал),
– розповіли в асоціації "Свинарі України".
*Станом на 16 листопада поточного року курс гривні до долара становив 26,34, згідно з даними НБУ.
З яких країн імпортували сало:
- З Данії, Польщі та Нідерландів за 10 місяців завезли 85% сала.
- З Бельгії завезли 10% надходжень свинини за звітний місяць.
Сало імпортували з кількох країн / Фото youtube