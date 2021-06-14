Вартість пального зросте: Мінекономіки підвищило середні ціни на ДП та бензин

14 червня Міністерство економіки оприлюднили нові ціни на бензин та дизельне пальне (ДТ), у межах державного регулювання цін. Вартість пального збільшиться більш як на гривню.

Яка буде середня вартість палива

Вартість дизельного палива Мінекономіки встановило на рівні 22,09 гривні за літр.

Літра бензину коштуватиме 25,82 гривні.

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Зауважте, що вартість бензину на АЗС не повинна перевищувати 30,82 гривні, а дизельного пального – 29,09 гривень.

Чому ціна на паливо зросла

У міністерстві розповіли, що розрахунки проведені відповідно до постанови Кабміну від 9 грудня поточного року про встановлення карантину та обмежень для запобігання поширенню COVID-19.

На підставі розрахунків акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (лист від 11.06.2021 № 16/3-52-21) визначена середня вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm, яка становить 22,09 гривні, і 1 літра бензину автомобільних GASOLINE 10 ppm, яка становить 25,82 гривні, йдеться у повідомленні Мінекономіки.

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