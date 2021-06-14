Яка буде середня вартість палива

Вартість дизельного палива Мінекономіки встановило на рівні 22,09 гривні за літр.

Літра бензину коштуватиме 25,82 гривні.

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Зауважте, що вартість бензину на АЗС не повинна перевищувати 30,82 гривні, а дизельного пального – 29,09 гривень.

Чому ціна на паливо зросла

У міністерстві розповіли, що розрахунки проведені відповідно до постанови Кабміну від 9 грудня поточного року про встановлення карантину та обмежень для запобігання поширенню COVID-19.

На підставі розрахунків акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (лист від 11.06.2021 № 16/3-52-21) визначена середня вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm, яка становить 22,09 гривні, і 1 літра бензину автомобільних GASOLINE 10 ppm, яка становить 25,82 гривні, йдеться у повідомленні Мінекономіки.

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Нагадаємо, що 2 червня 2021 року Уряд вніс зміни до державного регулювання цін на бензин та дизпаливо. Відповідно, вартість палива тепер розраховується "Нафтогазом" з урахуванням витрат на зовнішнє логістичне забезпечення та інших витрат, передбачених зовнішньоекономічним договором у сумі 27 доларів за тонну.