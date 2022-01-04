Ціна пального на АЗС: яка вартість бензину, автогазу та ДП

Середня роздрібна ціна літри бензину, дизельного пального та автогазу залишаються без змін станом на 4 січня 2022 року проти попереднього торгового дня. Яка ціна пального на різних АЗС – розповідаємо далі.

Ціна пального 4 січня 2022 року

Середні роздрібні ціни пального станом на 4 січня 2022 року надала Консалтингова група "А-95". Ціни на бензин марки А-95 коливаються у межах від 31,49 гривні за літр до 28 гривень.

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Середня ціна пального на АЗС

Бензин А-92 – 29,44 гривні за літр.

– 29,44 гривні за літр. Бензин А-95 – 30,21 гривні за літр.

– 30,21 гривні за літр. Дизельне пальне – 29,40 гривень за літр.

– 29,40 гривень за літр. Автогаз – 19,04 гривень за літр.

Роздрібні ціни на бензин А-95 4 січня 2022 року / Скриншот "РБК-Україна"

Державне регулювання цін

З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.

Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.

Максимальну роздрібну націнку Кабмін встановив в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень ДП.

Більше про впровадження державного регулювання цін на пальне – дивіться у відео