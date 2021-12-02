Ціна пального може знизитись більш як на гривню: нова гранична ціна Мінекономіки

Ціна пального може знизитись на АЗС на понад гривню за літр бензину та трохи менше для літра дизельного пального. Все через те, що Мінекономіки оновило граничні ціни на пальне, від яких АЗС зможуть встановлювати свою націнку.

Нова гранична ціна пального

Станом на 1 грудня надала свої розрахунки НАК "Нафтогаз", згідно з якими нові розрахункові ціни виглядають наступним чином:

ціна літра бензину знизиться з 27,15 гривні до 25,88 гривні (на 1,17 гривні);

знизиться з 27,15 гривні до 25,88 гривні (на 1,17 гривні); дизельного палива (ДП) – з 23,83 гривні до 23,27 гривні за літр (на 56 копійки).

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З огляду на нові граничні ціни, закупівельна ціна газу подешевшає. Зауважимо, що зазвичай після підвищення розрахункової вартості мережі АЗС підвищують свої роздрібні ціни й відповідно знижують після їх зменшення. Тож найближчим часом ціна пального на АЗС можуть знизитись.

Якою може бути максимальна націнка на АЗС

З урахуванням максимальних націнок вартість пального на АЗС не може перевищувати:

30,88 гривні за літр бензину ,

, 30,27 гривні за літр ДП.

Проте максимальна торгова надбавка не поширюється на "брендове преміальне паливо" з покращеними показниками якості.

Державне регулювання цін