Нова гранична ціна пального

Станом на 1 грудня надала свої розрахунки НАК "Нафтогаз", згідно з якими нові розрахункові ціни виглядають наступним чином:

ціна літра бензину знизиться з 27,15 гривні до 25,88 гривні (на 1,17 гривні);

знизиться з 27,15 гривні до 25,88 гривні (на 1,17 гривні); дизельного палива (ДП) – з 23,83 гривні до 23,27 гривні за літр (на 56 копійки).

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З огляду на нові граничні ціни, закупівельна ціна газу подешевшає. Зауважимо, що зазвичай після підвищення розрахункової вартості мережі АЗС підвищують свої роздрібні ціни й відповідно знижують після їх зменшення. Тож найближчим часом ціна пального на АЗС можуть знизитись.

Якою може бути максимальна націнка на АЗС

З урахуванням максимальних націнок вартість пального на АЗС не може перевищувати:

30,88 гривні за літр бензину ,

, 30,27 гривні за літр ДП.

Проте максимальна торгова надбавка не поширюється на "брендове преміальне паливо" з покращеними показниками якості.

Державне регулювання цін