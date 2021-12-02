Нова гранична ціна пального
Станом на 1 грудня надала свої розрахунки НАК "Нафтогаз", згідно з якими нові розрахункові ціни виглядають наступним чином:
- ціна літра бензину знизиться з 27,15 гривні до 25,88 гривні (на 1,17 гривні);
- дизельного палива (ДП) – з 23,83 гривні до 23,27 гривні за літр (на 56 копійки).
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З огляду на нові граничні ціни, закупівельна ціна газу подешевшає. Зауважимо, що зазвичай після підвищення розрахункової вартості мережі АЗС підвищують свої роздрібні ціни й відповідно знижують після їх зменшення. Тож найближчим часом ціна пального на АЗС можуть знизитись.
Якою може бути максимальна націнка на АЗС
З урахуванням максимальних націнок вартість пального на АЗС не може перевищувати:
- 30,88 гривні за літр бензину,
- 30,27 гривні за літр ДП.
Проте максимальна торгова надбавка не поширюється на "брендове преміальне паливо" з покращеними показниками якості.
Державне регулювання цін
- З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.
- Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.
- Максимальну роздрібну націнку Кабмін встановив в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень ДП.