Ціна пального може суттєво зрости знову: Мінекономіки оновило граничну ціну

Міністерство економіки оприлюднило нові розрахункові ціни середньої вартості бензину та дизельного пального, від якої АЗС зможуть встановлювати свою націнку. Ціна бензину та ДП можуть зрости на більш як гривню.

Ціна пального

Згідно з новими розрахунковими цінами, котрі оприлюднило Мінекономіки, нові розрахункові ціни виглядають наступним чином:

ціна літра бензину зросте з 29,25 гривні до 30,84 гривні (на 1,59 гривні);

зросте з 29,25 гривні до 30,84 гривні (на 1,59 гривні); дизельного палива (ДП) – 26,84 гривні до 27,99 гривні за літр (на 1,59 гривні)

Цікаво Чи подешевшає бензин та дизельне пальне: прогноз експерта

Чому ціна пального на АЗС може зрости

З огляду на нові граничні ціни, закупівельна ціна газу подорожчає. Зауважимо, що зазвичай після підвищення розрахункової вартості мережі АЗС підвищують свої роздрібні ціни й відповідно знижують після їх зменшення. Тож найближчим часом ціна пального на АЗС можуть зрости.

Також варто нагадати, що після того, як останнього разу Мінекономіки підвищило граничну ціну, вартість пального на АЗС додавала у ціні декілька днів поспіль. Дізнатись більше про динаміку зміни ціни пального можна тут.

Якою може бути максимальна націнка на АЗС

З урахуванням максимальних націнок вартість пального на АЗС не може перевищувати:

35,84 гривні за літр бензину ,

, 35,30 гривні за літр ДП.

Державне регулювання цін

З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.

Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.

Максимальну роздрібну націнку Кабмін встановив в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень ДП.

Як працює державне регулювання цін на пальне: дивіться відео