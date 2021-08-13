Вартість пального на АЗС знизяться: Мінекономіки оприлюднило нові граничні ціни
13 серпня 2021 , 14:11Читать новость на русском
Джерело:Міністерство економіки України
Міністерство економіки оприлюднило нові розрахункові ціни середньої вартості бензину та дизельного пального, від якої АЗС зможуть встановлювати свою націнку. Гранична ціна на бензин знизилась на 19 копійок, а на дизель – на 60 копійок.
Нова гранична ціна на пальне
Станом на 11 серпня надала свої розрахунки НАК "Нафтогаз", згідно з якими нові розрахункові ціни виглядають наступним чином:
- ціна літри бензину знижена з 26,86 гривні до 26,67 гривні,
- дизельного палива – з 22,24 гривні до 21,64 гривні за літр.
Важливо Зеленський підписав закони про скасування ПДВ на ввезення електромобілівНагадаємо! 4 серпня Мінекономіки підняло граничні ціни на пальне: бензин – 26,86 гривні за літр, дизельне пальне – 22,24 гривні за літр.
Максимальна націнка на АЗС
Вартість пального на АЗС, згідно з максимальною націнкою, не може перевищувати:
- 31,67 гривні за літр бензину,
- 28,64 гривні за літр дизельного пального
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Державне регулювання цін на пальне
- З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Таке регулювання цін ввели з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.
- Кабінет Міністрів своєю постановою визначив максимальну роздрібну націнку в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.
- Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.