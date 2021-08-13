Вартість пального на АЗС знизяться: Мінекономіки оприлюднило нові граничні ціни

13 серпня 2021 , 14:11
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Джерело:

Міністерство економіки України

Міністерство економіки оприлюднило нові розрахункові ціни середньої вартості бензину та дизельного пального, від якої АЗС зможуть встановлювати свою націнку. Гранична ціна на бензин знизилась на 19 копійок, а на дизель – на 60 копійок.

Нова гранична ціна на пальне

Станом на 11 серпня надала свої розрахунки НАК "Нафтогаз", згідно з якими нові розрахункові ціни виглядають наступним чином:

  • ціна літри бензину знижена з 26,86 гривні до 26,67 гривні,
  • дизельного палива – з 22,24 гривні до 21,64 гривні за літр.

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Нагадаємо! 4 серпня Мінекономіки підняло граничні ціни на пальне: бензин – 26,86 гривні за літр, дизельне пальне – 22,24 гривні за літр.

Максимальна націнка на АЗС

Вартість пального на АЗС, згідно з максимальною націнкою, не може перевищувати:

  • 31,67 гривні за літр бензину,
  • 28,64 гривні за літр дизельного пального

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Державне регулювання цін на пальне

  • З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Таке регулювання цін ввели з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.
  • Кабінет Міністрів своєю постановою визначив максимальну роздрібну націнку в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.
  • Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.
Автор: Дар'я Вереньова