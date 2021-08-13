Міністерство економіки оприлюднило нові розрахункові ціни середньої вартості бензину та дизельного пального, від якої АЗС зможуть встановлювати свою націнку. Гранична ціна на бензин знизилась на 19 копійок, а на дизель – на 60 копійок.