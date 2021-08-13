Нова гранична ціна на пальне

Станом на 11 серпня надала свої розрахунки НАК "Нафтогаз", згідно з якими нові розрахункові ціни виглядають наступним чином:

  • ціна літри бензину знижена з 26,86 гривні до 26,67 гривні,
  • дизельного палива – з 22,24 гривні до 21,64 гривні за літр.

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Вартість пального на АЗС, згідно з максимальною націнкою, не може перевищувати:

  • 31,67 гривні за літр бензину,
  • 28,64 гривні за літр дизельного пального

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Державне регулювання цін на пальне