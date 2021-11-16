Пальне може подешевшати: Мінекономіки встановило нові граничні ціни
Джерело:Міністерство економіки України
У Міністерстві економіки оприлюднили нові граничні ціни на пальне, від яких АЗС зможуть встановлювати свою націнку. Ціна дещо нижча від попередньої, тому розрахункова вартість літра бензину на АЗС знизиться на 22 копійки й на 35 копійок для дизельного пального.
Нова гранична ціна пального
Станом на 12 листопада надала свої розрахунки НАК "Нафтогаз", згідно з якими нові розрахункові ціни виглядають наступним чином:
- ціна літра бензину знизиться з 28,40 гривні до 28,18 гривні (на 22 копійки);
- дизельного палива (ДП) – з 24,90 гривні до 24,55 гривні за літр (на 35 копійки зменшилась).
Читайте також Змова на ринку пального: відома мережа АЗС заплатила багатомільйонний штраф
З огляду на нові граничні ціни, закупівельна ціна газу подешевшає. Зауважимо, що зазвичай після підвищення розрахункової вартості мережі АЗС підвищують свої роздрібні ціни й відповідно знижують після їх зменшення. Тож найближчим часом ціна пального на АЗС можуть знизитись.
Якою може бути максимальна націнка на АЗС
З урахуванням максимальних націнок вартість пального на АЗС не може перевищувати:
- 33,18 гривні за літр бензину,
- 31,55 гривні за літр ДП.
Проте максимальна торгова надбавка не поширюється на "брендове преміальне паливо" з покращеними показниками якості.Нагадаємо, що ціна автогазу на АЗС 9 листопада рекордно зросла. Вона склала майже 19,50 гривні за літр.
Державне регулювання цін
- З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.
- Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.
- Максимальну роздрібну націнку Кабмін встановив в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень ДП.
- Останній раз Мінекономіки оновлювало граничну ціну 3 листопада. Тоді максимальна ціна літра бензину склала 33,40 гривень, а ДП – 31,90 гривні.