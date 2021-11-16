Пальне може подешевшати: Мінекономіки встановило нові граничні ціни

У Міністерстві економіки оприлюднили нові граничні ціни на пальне, від яких АЗС зможуть встановлювати свою націнку. Ціна дещо нижча від попередньої, тому розрахункова вартість літра бензину на АЗС знизиться на 22 копійки й на 35 копійок для дизельного пального.

Нова гранична ціна пального

Станом на 12 листопада надала свої розрахунки НАК "Нафтогаз", згідно з якими нові розрахункові ціни виглядають наступним чином:

ціна літра бензину знизиться з 28,40 гривні до 28,18 гривні (на 22 копійки);

знизиться з 28,40 гривні до 28,18 гривні (на 22 копійки); дизельного палива (ДП) – з 24,90 гривні до 24,55 гривні за літр (на 35 копійки зменшилась).

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З огляду на нові граничні ціни, закупівельна ціна газу подешевшає. Зауважимо, що зазвичай після підвищення розрахункової вартості мережі АЗС підвищують свої роздрібні ціни й відповідно знижують після їх зменшення. Тож найближчим часом ціна пального на АЗС можуть знизитись.

Якою може бути максимальна націнка на АЗС

З урахуванням максимальних націнок вартість пального на АЗС не може перевищувати:

33,18 гривні за літр бензину ,

, 31,55 гривні за літр ДП.

Проте максимальна торгова надбавка не поширюється на "брендове преміальне паливо" з покращеними показниками якості.

Державне регулювання цін