Нова гранична ціна пального
Станом на 12 листопада надала свої розрахунки НАК "Нафтогаз", згідно з якими нові розрахункові ціни виглядають наступним чином:
- ціна літра бензину знизиться з 28,40 гривні до 28,18 гривні (на 22 копійки);
- дизельного палива (ДП) – з 24,90 гривні до 24,55 гривні за літр (на 35 копійки зменшилась).
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Якою може бути максимальна націнка на АЗС
З урахуванням максимальних націнок вартість пального на АЗС не може перевищувати:
- 33,18 гривні за літр бензину,
- 31,55 гривні за літр ДП.
Проте максимальна торгова надбавка не поширюється на "брендове преміальне паливо" з покращеними показниками якості.
Державне регулювання цін
- З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.
- Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.
- Максимальну роздрібну націнку Кабмін встановив в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень ДП.
- Останній раз Мінекономіки оновлювало граничну ціну 3 листопада. Тоді максимальна ціна літра бензину склала 33,40 гривень, а ДП – 31,90 гривні.