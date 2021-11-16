У Міністерстві економіки оприлюднили нові граничні ціни на пальне, від яких АЗС зможуть встановлювати свою націнку. Ціна дещо нижча від попередньої, тому вартість літра бензину знизиться на 22 копійки й на 35 копійок для дизельного пального.