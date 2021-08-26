Ціна пального на АЗС знизиться: Мінекономіки оприлюднило нові граничні ціни
26 серпня 2021 , 12:37Читать новость на русском
Джерело:Міністерство економіки України
Міністерство економіки оприлюднило нові розрахункові ціни середньої вартості бензину та дизельного пального, від якої АЗС зможуть встановлювати свою націнку. Ціна бензину повинна знизитись більш ніж на гривню.
Нові граничні ціни на пальне
Станом на 25 серпня надала свої розрахунки НАК "Нафтогаз", згідно з якими нові розрахункові ціни виглядають наступним чином:
- ціна літри бензину знижена з 26,67 гривні до 25,53 гривні,
- дизельного палива – з 21,64 гривні до 21,11 гривні
До теми Як захистити авто від шкідливого пального: покрокова інструкціяНагадаємо, що останній раз Мінекономіки знижувало граничну ціну 13 серпня поточного року. Тоді вартість бензину знизилась на 19 копійок, а ДТ – на 60 копійок.
Максимальна націнка на АЗС
З урахуванням максимальних націнок вартість пального на АЗС не може перевищувати:
- 30,53 гривні за літр бензину,
- 28,11 гривні за літр дизельного пального.
Знижена ціна на бензин А-95
Мінекономіки зобов'язав знизити АЗС вартість бензину А-95 відповідно до формули "Роттердам+". Ціна за літр зменшиться на 1,15 гривні.
Що таке бензинова формула "Роттердам+"Ця формула є ідентичною до методики формуванню ціни на вугілля, що діяла з 2016 по 2019 рік. В основі цих формул лежить котируваннях палива в порту нідерландського Роттердама плюс витрати на доставку до споживача в Україні.
Державне регулювання цін на пальне: коротко
- З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Таке регулювання цін ввели з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.
- Кабінет Міністрів своєю постановою визначив максимальну роздрібну націнку в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.
- Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.