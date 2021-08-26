Нові граничні ціни на пальне

Станом на 25 серпня надала свої розрахунки НАК "Нафтогаз", згідно з якими нові розрахункові ціни виглядають наступним чином:

  • ціна літри бензину знижена з 26,67 гривні до 25,53 гривні,
  • дизельного палива – з 21,64 гривні до 21,11 гривні

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Максимальна націнка на АЗС

З урахуванням максимальних націнок вартість пального на АЗС не може перевищувати:

  • 30,53 гривні за літр бензину,
  • 28,11 гривні за літр дизельного пального.

Знижена ціна на бензин А-95

Мінекономіки зобов'язав знизити АЗС вартість бензину А-95 відповідно до формули "Роттердам+". Ціна за літр зменшиться на 1,15 гривні.

Що таке бензинова формула "Роттердам+"

Ця формула є ідентичною до методики формуванню ціни на вугілля, що діяла з 2016 по 2019 рік. В основі цих формул лежить котируваннях палива в порту нідерландського Роттердама плюс витрати на доставку до споживача в Україні.

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