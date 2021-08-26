Нова гранична ціна на пальне від Мінекономіки / 24 канал
Міністерство економіки оприлюднило нові розрахункові ціни середньої вартості бензину та дизельного пального, від якої АЗС зможуть встановлювати свою націнку. Ціна бензину повинна знизитись більш ніж на гривню.
З урахуванням максимальних націнок вартість пального на АЗС не може перевищувати:
30,53 гривні за літр бензину,
28,11 гривні за літр дизельного пального.
Знижена ціна на бензин А-95
Мінекономіки зобов'язав знизити АЗС вартість бензину А-95 відповідно до формули "Роттердам+". Ціна за літр зменшиться на 1,15 гривні.
Що таке бензинова формула "Роттердам+"
Ця формула є ідентичною до методики формуванню ціни на вугілля, що діяла з 2016 по 2019 рік. В основі цих формул лежить котируваннях палива в порту нідерландського Роттердама плюс витрати на доставку до споживача в Україні.
Державне регулювання цін на пальне: коротко
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