Нові граничні ціни на пальне

Станом на 25 серпня надала свої розрахунки НАК "Нафтогаз", згідно з якими нові розрахункові ціни виглядають наступним чином:

ціна літри бензину знижена з 26,67 гривні до 25,53 гривні ,

знижена з 26,67 гривні до , дизельного палива – з 21,64 гривні до 21,11 гривні

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Нагадаємо, що останній раз Мінекономіки знижувало граничну ціну 13 серпня поточного року. Тоді вартість бензину знизилась на 19 копійок, а ДТ – на 60 копійок.

Максимальна націнка на АЗС

З урахуванням максимальних націнок вартість пального на АЗС не може перевищувати:

30,53 гривні за літр бензину,

28,11 гривні за літр дизельного пального.

Знижена ціна на бензин А-95

Мінекономіки зобов'язав знизити АЗС вартість бензину А-95 відповідно до формули "Роттердам+". Ціна за літр зменшиться на 1,15 гривні.

Що таке бензинова формула "Роттердам+" Ця формула є ідентичною до Ця формула є ідентичною до методики формуванню ціни на вугілля , що діяла з 2016 по 2019 рік. В основі цих формул лежить котируваннях палива в порту нідерландського Роттердама плюс витрати на доставку до споживача в Україні.

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