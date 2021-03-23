Ціна на нафту знизилась: як COVID-19 знову вплинув на вартість сировини

Джерело:Укрінформ
Ціни на нафту 23 березня суттєво знизились у зв'язку з пандемією. Нова хвиля COVID-19 спровокувала не лише карантинні обмеження, але й побоювання, що нові заходи зі стримування пандемії та повільне розгортання вакцинації в Європі сповільнять відновлення попиту на паливо.
Вартість палива марки Brent знову падає, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com. Ціна нафти станом на 23 березня 2021 року встановлена на позначці близько 63,80 доларів за барель.
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На відкритті Brent торгувалася по 64,25 долара за барель, що на 37 центів нижче за рівень закриття торгів. Під час закриття торгів ціна трималась на рівні 64,62 долара за барель.
Все це змусило економістів знизити свої прогнози зростання ціни на продукт, а дослідницька група ANZ Research, що займається дослідженням аналітичних даних у сфері регіональної та світової економіки, висловила свої побоювання щодо ситуації.
Це підсилює побоювання, що озвучені нещодавно песимістичні прогнози Міжнародного енергетичного агентства (МЕА / IEA) та Управління енергетичної інформації (EIA) можуть збутися,
– йдеться в повідомленні ANZ Research.
Попередні торги по стандартах завершилися на рівні 64,62 долара за барель за нафту Brent на біржі ICE Futures та 61,56 долара за барель за нафту WTI на біржі NYMEX.Отримайте вигідний кредит для погашення заборгованості в інших банках, заповнивши заявку на сайті Ідея Банку.