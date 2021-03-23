Ціна на нафту знизилась: як COVID-19 знову вплинув на вартість сировини

Ціни на нафту 23 березня суттєво знизились у зв'язку з пандемією. Нова хвиля COVID-19 спровокувала не лише карантинні обмеження, але й побоювання, що нові заходи зі стримування пандемії та повільне розгортання вакцинації в Європі сповільнять відновлення попиту на паливо.

Актуальна ціна на нафту

Вартість палива марки Brent знову падає, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com. Ціна нафти станом на 23 березня 2021 року встановлена на позначці близько 63,80 доларів за барель.

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На відкритті Brent торгувалася по 64,25 долара за барель, що на 37 центів нижче за рівень закриття торгів. Під час закриття торгів ціна трималась на рівні 64,62 долара за барель.

Чому ціна нафти Brent впала

Однією з провідних причин зниження ціни на нафту Brent – розширені блокування викликані загрозою третьої хвилі інфекцій з новим штамом вірусу на континенті. Також експерти очікують, що Німеччина, котра є найбільшим споживачем нафти в Європі, продовжить обмеження на покупки й поїздки до квітня, щоб стримати третю хвилю COVID-19.

Все це змусило економістів знизити свої прогнози зростання ціни на продукт, а дослідницька група ANZ Research, що займається дослідженням аналітичних даних у сфері регіональної та світової економіки, висловила свої побоювання щодо ситуації.

Це підсилює побоювання, що озвучені нещодавно песимістичні прогнози Міжнародного енергетичного агентства (МЕА / IEA) та Управління енергетичної інформації (EIA) можуть збутися,

– йдеться в повідомленні ANZ Research.

Як змінились ціни на нафту

Лондонська біржа ICE Future . Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить 63,98 долара за барель, що на 0,64 цента, або ж на 0,99% нижче ціни на закритті попередньої сесії.

. Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить 63,98 долара за барель, що на 0,64 цента, або ж на 0,99% нижче ціни на закритті попередньої сесії. Нью-Йоркська біржа NYMEX. Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на травень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на 0,62 цента, або ж на 1% – до 60,94 долара за барель.

МЕА минулого тижня знизило прогноз попиту на сиру нафту у 2021 році на 2,5 мільйони барелі за добу. Згідно з прогнозом EIA, світові поставки нафти перевищать попит у другій половині цього року.

Попередні торги по стандартах завершилися на рівні 64,62 долара за барель за нафту Brent на біржі ICE Futures та 61,56 долара за барель за нафту WTI на біржі NYMEX.