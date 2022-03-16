Ціна на нафту знову перетнула позначку у 100 доларів: Україна – важливий фактор

Вартість нафти знову зросла на фоні військового вторгнення Росії на територію України. Скільки зараз коштує чорне золото – читайте далі.

Ціна на нафту у середу, 16 березня, зросли більше ніж на 1 долар, відновившись від попереднього падіння. Головний фактор впливу – війна Росії в Україні, яка продовжує впливати на фінансові ринки.

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Ціни на нафту знову зросли

Ф'ючерси на марку нафти Brent подорожчали на 97 центів або на 1% до 100,88 долара за барель. Тоді як ціна американської нафти WTI зросла на 45 центів або 0,5% до 96,89 долара за барель.

Обидві марки нафти раніше впали в ціні більше ніж на 1 долар: нафта марки Brent впала до 98,86 долара за барель, а WTI – до 94,90 долара за барель. На момент створення цього матеріалу, вартість чорного золота, згідно з Bloomberg, становить:

Brent – 102,98 долара за барель;

за барель; WTI – 98,69 долара за барель.

Фактор України

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що позиції України та Росії на переговорах звучать більш реалістично, проте потрібно більше часу.

Тож трейдери чекають на нові підказки від переговорів про припинення вогню після дводенного розпродажу на нафтових ринках. Проте вартість нафти може продовжувати залишатися під тиском, оскільки висока інфляція в кінцевому підсумку загальмує економічне зростання та послабить попит, за словами аналітика.

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