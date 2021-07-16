Ціна на нафту падає: як нова хвиля COVID-19 впливає на вартість продукту

Через загрозу нової хвилі COVID-19, що спричинив штамп Delta, нафта знову почала дешевшати. Трейдери побоюються запровадження чергових карантинних обмежень у різних регіонах світу, оскільки, це може послабити попит на продукт.

Ціна нафтових ф'ючерсів

Нафта марки Brent

Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить 73,46 долара за барель, що на 0,01 долар, або на 0,01% нижче ціни на закриття попередньої сесії.

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Нафта марки WTI

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на серпень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на 0,02 долари, або на 0,03% – до 71,67 долара за барель.

Нова хвиля карантинних обмежень

Попередні торги за стандартами завершилися на рівні 73,47 долара та 71,65 долара відповідно.

У зв'язки з новою хвилею COVID-19, що пов'язана зі штамом Delta, деякі країни знову посилити обмежувальні заходи, що знизило попит на паливо та безпосередню вплинуло на ціну.

Епіцентром коронавірусу в Азійсько-Тихоокеанському регіоні вважається Індонезія, котра обігнала Індію за кількістю нових добових випадків COVID-19. В Австралії слідом за Сіднеєм локдаун було оголошено у Мельбурні.

Також у США зобов'язали населення носити захисні маски в приміщенні, у тому числі й тих, хто вже вакцинувався від COVID-19.

Нарощення видобутку нафти

Потреба у додаткових поставках ОПЕК+ зростатиме й надалі. У другій половині 2022 року попит на нафту перевищить до ковідний рівень і перевищить 100 мільйонів барелів на добу.

Нагадаємо, що ОАЕ та ОПЕК+ нещодавно домовилися про компромісний варіант для ОАЕ на рахунок базових рівнів видобутку нафти, від яких відраховуються квоти в угоді. Було погоджено збільшення видобутку нафти до 3,65 мільйона барелів на добу.

Детальніше про те, коли новий базовий рівень для ОАЕ буде застосовуватися та про передумови, читайте в іншому нашому матеріалі.