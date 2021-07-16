Ціна нафтових ф'ючерсів

Нафта марки Brent

Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить 73,46 долара за барель, що на 0,01 долар, або на 0,01% нижче ціни на закриття попередньої сесії.

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Нафта марки WTI

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на серпень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на 0,02 долари, або на 0,03% – до 71,67 долара за барель.

Попередні торги за стандартами завершилися на рівні 73,47 долара та 71,65 долара відповідно.

Нова хвиля карантинних обмежень

У зв'язки з новою хвилею COVID-19, що пов'язана зі штамом Delta, деякі країни знову посилити обмежувальні заходи, що знизило попит на паливо та безпосередню вплинуло на ціну.

Епіцентром коронавірусу в Азійсько-Тихоокеанському регіоні вважається Індонезія, котра обігнала Індію за кількістю нових добових випадків COVID-19. В Австралії слідом за Сіднеєм локдаун було оголошено у Мельбурні.

Також у США зобов'язали населення носити захисні маски в приміщенні, у тому числі й тих, хто вже вакцинувався від COVID-19.

Нарощення видобутку нафти

Потреба у додаткових поставках ОПЕК+ зростатиме й надалі. У другій половині 2022 року попит на нафту перевищить до ковідний рівень і перевищить 100 мільйонів барелів на добу.