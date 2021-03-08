Ціна на нафту Brent зросла до понад 70 доларів – це найбільше за 2 роки

Джерело:Investing.com
Ціна на травневий ф'ючерс нафти марки Brent на лондонській біржі ICE перевищила позначку у 70 доларів. Востаннє нафта північноморської марки показувала таку ціну ще у 2019 році.
Так, станом на 4 ранку 8 березня ціна еталонної марки нафти Brent виросла до рівня 71,34 долара за барель. Зростання склало понад 1,8%.
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Після цього ціна знову впала на кілька доларів. О 15:50 8 березня нафта цієї марки коштує у межах 69 доларів за барель і постійно коливається на декілька центів.
Востаннє нафта марки Brent мала схожу вартість 1 квітня 2019 року. Тоді вона складала 72,8 долара за барель.
Зростання вартості нафти марки Brent аналітики пов'язують із нападом хуситів на нафтові об'єкти Саудівської Аравії, пише Bloomberg. Вони запустили дрони й ракети по низці об'єктів напередодні, 7 березня.
Серед них, зокрема, і важливий нафтовий об'єкт компанії Saudi Aramco в Рас-Таннурі. У столиці країни стверджують, що жертв і пошкоджень немаєДовідка. Хусити – воєнізоване угрупування шиїтів-зейдитів, яке діє на території Ємену.
Ціни на нафту загалом почали впевнено рости в лютому після аномальних морозів в штаті Техас, що в США. Вони призвели до припинення видобутку на свердловинах.
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Збільшенню вартості сприяв і оптимізм на ринках щодо відновлення світової економіки через вакцинацію від COVID-19.