Ціна на травневий ф'ючерс нафти марки Brent на лондонській біржі ICE перевищила позначку у 70 доларів. Востаннє нафта північноморської марки показувала таку ціну ще у 2019 році.

Так, станом на 4 ранку 8 березня ціна еталонної марки нафти Brent виросла до рівня 71,34 долара за барель. Зростання склало понад 1,8%.

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Після цього ціна знову впала на кілька доларів. О 15:50 8 березня нафта цієї марки коштує у межах 69 доларів за барель і постійно коливається на декілька центів.

Востаннє нафта марки Brent мала схожу вартість 1 квітня 2019 року. Тоді вона складала 72,8 долара за барель.

Причини підвищення ціни на нафту Brent

Зростання вартості нафти марки Brent аналітики пов'язують із нападом хуситів на нафтові об'єкти Саудівської Аравії, пише Bloomberg. Вони запустили дрони й ракети по низці об'єктів напередодні, 7 березня.

Серед них, зокрема, і важливий нафтовий об'єкт компанії Saudi Aramco в Рас-Таннурі. У столиці країни стверджують, що жертв і пошкоджень немає

Довідка. Хусити – воєнізоване угрупування шиїтів-зейдитів, яке діє на території Ємену.

Серед інших причин – морози та пандемія

Ціни на нафту загалом почали впевнено рости в лютому після аномальних морозів в штаті Техас, що в США. Вони призвели до припинення видобутку на свердловинах.

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Збільшенню вартості сприяв і оптимізм на ринках щодо відновлення світової економіки через вакцинацію від COVID-19.