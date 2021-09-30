Чому попит на нафту може бути знищено

Ряд експертів вважають, що попит на сировину може бути знищений. Серед них й Morgan Stanley. Ще у червні фінансовий конгломерат писав, що ціна на нафту втратила зв’язок з граничною вартістю постачання.

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Тепер вона наближається до рівня, коли починається знищення попиту. За нашою оцінкою — це 80 доларів за барель,

– відзначають у Morgan Stanley.

Знищення попиту відбувається, коли надто високі ціни на продукт змушують покупців перейти на товари-замінники. Такий попит вважається знищеним, бо він не повертається навіть при зміні ринкової кон'юнктури, пояснили у конгломераті.

У Morgan Stanley дотримаються червневого прогнозу

У Morgan Stanley 28 вересня розповіли, що їх аналітики тримаються свого червневого прогнозу. Також вони зауважили, що ціну, при якій знищується попит, може бути дуже важко передбачити.

Так, теоретично ринкова ціна може сягнути 85 доларів за барель,

– прогнозують експерти.

Дефіцит на ринку та скорочення пропозиції

Пропозиція нафти скорочуватиметься, з огляду на те, що протягом останнього місяця з запасів щодня витрачалося близько 3 мільйонів барелів, проти 1,9 мільйона барелів за день у попередні місяці року. У Morgan Stanley вважають, що це високий показник й він вказує на те, що дефіцит на ринку більший, ніж здається більшості.

Зверніть увагу, що більші ціни на енергоносії також спричиняють ще вищу інфляцію, а це погано впливає на попит. Найбільший чинник інфляції Старший аналітик PVM Oil Associates Стівен Бреннок відзначає, що зростання цін на нафту було одним з найбільших чинників інфляції. "Погіршення інфляційної ситуації сповільнить нестійке відновлення економіки та споживання нафти. І це підводить нас до питання знищення попиту", – вважає Бреннок.

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Китай та Індія не дозволять ціну понад 80 доларів за барель

Коли ціна сировини перевищує 70 доларів за барель, то вона стає надто високою для Китаю та Індії, вважає Бреннок. Нагадаємо, що ці країни одні з найбільших імпортерів нафти у світі й почали продавати її зі своїх стратегічних запасів. Такий крок був спрямований на зниження ціни на нафту, яка зросла у всьому регіоні. Хоча знизити світові ціни не вдалося, проте такий крок дає сильний сигнал.

Якщо ж ціни сягнуть 80 доларів за барель, це стане сильним ударом для цих економік і вплине на їх попит на імпорт,

– поділився Бреннок.

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