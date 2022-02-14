Ціна нафти встановила новий рекорд: що стало причиною

Ціна нафти марки Brent 14 лютого 2022 року зросла до понад 94 доларів за барель. Нафта WTI також помітно додала у ціні, в притул наблизившись до пікових показників вересня 2014 року.

Ціна нафти 14 лютого 2022 року

Нафта марки Brent зросла до 94,54 долара за барель 14 лютого 2022 року. Це найвища ціна від 30 вересня 2014 року. Тоді нафтові ф'ючерси піднялись вище на 94,67 долара за барель.

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Ціна нафти марки WTI – до 93,17 долара за барель, що є також піковою ціною від 30 серпня 2014 року, коли барель нафти вартував 94,34 долара за барель.

Чому ціна нафти зростає

Від початку року ціна нафти продовжує додавати у ціні, в притул наближаючись до пікових показників 2014 року. Серед причин, котрі штовхають нафтові ф'ючерси вгору залишається можлива загроза нападу Росії на Україну та обсяги планові обсяги видобутку ОПЕК+. Йдеться про видобуток на рівні планових 400 барелів на добу.

Аналітик OANDA Едварда Мойя, прогнозує, що у разі переміщення військ нафта марки Brent може сягнути ще вищих показників, про це пише видання "Укрінформ".

Якщо … відбудеться переміщення військ, нафта марки Brent без проблем підніметься вище рівня 100 доларів за барель. Ціни на нафту залишаться надзвичайно волатильними та чутливими до новин щодо ситуації в Україні,

– вважає Мойя.

Скільки коштуватиме нафти: прогноз

Brent залишиться вище 90 доларів за барель , а WTI наблизиться до 90 доларів за барель, вважає аналітик Fujitomi Securities Co Ltd Тошітака Тадзава.

, а WTI наблизиться до 90 доларів за барель, вважає аналітик Fujitomi Securities Co Ltd Тошітака Тадзава. У НБУ прогнозують, що за результатами 2022 року середньорічна ціна нафти складе 74 долари за барель.

У Morgan Stanley прогнозують, що нафта може зрости до 100 доларів за барель у цьому році. Більше про це – читайте тут.

у цьому році. Більше про це – читайте тут. Ціна нафти Brent може сягнути 120 доларів у 2022 році, вважають у Bank of America. На зростання ціни повпливає глобальна енергетична криза, різке збільшення попиту на пальне та інші фактори.

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