Ціна нафти 2 лютого

Нафта марки Brent на лондонській біржі ICE Futures злетіли в ціні на 6,68 долара, або на 6,36% – до 111,65 долара за барель.

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Нафта WTI на нью-йоркській товарній біржі підвищилася на 6,95 долара, або на 6,72% – до 110,36 долара за барель.

Нагадаємо! У вівторок Brent підскочила в ціні на 7,15%, WTI – на 8%.

Байдена закликали зупинити імпорт російської нафти

Група сенаторів США підготувала та представила Конгресу законопроєкт про запровадження заборони на імпорт Сполученими Штатами російської нафти.

Недавні події на Україні – ще один приклад того, чому ми повинні продавати енергію нашим друзям, а не купувати її у наших ворогів,

​– Губернатор Оклахоми Кевін Стітт.

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Нагадаємо, що раніше міністри країн МЕА ухвалили рішення про вивільнення 60 мільйонів барелів нафти зі стратегічних резервів для забезпечення стабільності на нафтових ринках.

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