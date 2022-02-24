Ціна нафти сягнула понад 100 доларів за барель через напад Росії на Україну

Ціна нафти марки Brent та WTI сягнула пікових показників 2014 року. Все через вторгнення Росії на територію України.

Ціна нафти

Нафта марки Brent досягла 102,48 долара за барель. Ціна зросла на 5,22 долара за барель, або на 5,4%. Це найвища ціна з вересня 2014 року.

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Нафта марки WTI – до 96,95 долара за барель, або на 4,85 долара (5,3%). Це найвища ціна з серпня 2014 року.

Чому ціна нафти зросла

Від початку 2022 року ціна нафти зросла на понад 20 доларів. Це відбулось на тлі побоювань, що США та Європа введуть санкції проти енергетичного сектора Росії, що призведе до зриву постачання.

Нагадаємо, що Росія є одним з найбільших постачальників енергоносіїв у світі. Адже країна-агресорка другий за величиною виробник нафти у світі, котра продає сировину європейським НПЗ. Також Росія – найбільший постачальник газу й забезпечує 35% поставок.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.