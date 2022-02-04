Ціна нафти сягнула нового рекордного показника: що стало причиною

Ціна нафти Brent 4 лютого 2022 року зросла до понад 92 долара за барель. Це є не лише найвищою ціною від початку року, але й оновлення максимальних осінніх показників 2014 року.

Ціна нафти зростає

Нафта марки Brent зросла до 92,09 долари за барель 4 лютого 2022 року. Це найвища ціна від 7 жовтня 2014 року. Тоді нафтові ф'ючерси піднялись вище на 92 долари за барель.

зросла до 4 лютого 2022 року. Це найвища ціна від 7 жовтня 2014 року. Тоді нафтові ф'ючерси піднялись вище на 92 долари за барель. Ціна нафти марки WTI – до 91,2 долара за барель, ціна зросла на 1,6%.

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Чому ціна нафти зростає

Ціни продовжать зростання у зв'язку з рішенням ОПЕК+ зберегти чинну політику поступового збільшення видобутку. Йдеться про видобуток на рівні планових 400 барелів на добу. Геополітична напруга та ризики також повпливали на ріст нафтових ф'ючерсів.

Що таке ф'ючерс Ф'ючерс – це договір чи контракт, який зазначає, що продавець зобов'язаний постачати покупцю базовий актив за обумовленою ціною та у конкретні терміни.

Також ціна нафти може триматись на пікові у зв'язку з новинами про сильні заморозки в Техасі, які можуть негативно вплинути на нафтогазову інфраструктуру регіону і призвести до перебоїв з постачанням сировини, повідомляє РБК.

Як зросла ціна нафти від початку 2022 року: головні цифри

Варто зауважити, що у 2022 році нафта марки Brent та WTI зросли приблизно на 18% та 21% відповідно.

27 січня ціна нафти марки Brent подолала показову цифру у 90,07 доларів за барель, що було 1,76 долара, або на 2% більше проти попереднього торгового дня. WTI зросла на 1,75 долара, або на 2%, до 87,35 долара за барель. Частково причиною зростання ціни тоді стала загроза повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

ціна нафти марки Brent подолала показову цифру у 90,07 доларів за барель, що було 1,76 долара, або на 2% більше проти попереднього торгового дня. WTI зросла на 1,75 долара, або на 2%, до 87,35 долара за барель. Частково причиною зростання ціни тоді стала загроза повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 31 січня ціна нафтових ф'ючерсів знову наблизилась до 7-річних показників. Так Brent подорожчала на 92 центи, або на 1% до 90,95 долара за барель, а WTI – на 99 центів, або 1,1%, до 87,81 долара за барель. Причини, котрі штовхали ціну вгору – занепокоєння щодо можливого дефіциту пропозиції та геополітичні ризики.

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