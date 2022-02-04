Ціна нафти зростає

  • Нафта марки Brent зросла до 92,09 долари за барель 4 лютого 2022 року. Це найвища ціна від 7 жовтня 2014 року. Тоді нафтові ф'ючерси піднялись вище на 92 долари за барель.
  • Ціна нафти марки WTI – до 91,2 долара за барель, ціна зросла на 1,6%.

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Чому ціна нафти зростає

Ціни продовжать зростання у зв'язку з рішенням ОПЕК+ зберегти чинну політику поступового збільшення видобутку. Йдеться про видобуток на рівні планових 400 барелів на добу. Геополітична напруга та ризики також повпливали на ріст нафтових ф'ючерсів.

Що таке ф'ючерс

Ф'ючерс – це договір чи контракт, який зазначає, що продавець зобов'язаний постачати покупцю базовий актив за обумовленою ціною та у конкретні терміни.

Також ціна нафти може триматись на пікові у зв'язку з новинами про сильні заморозки в Техасі, які можуть негативно вплинути на нафтогазову інфраструктуру регіону і призвести до перебоїв з постачанням сировини, повідомляє РБК.

Як зросла ціна нафти від початку 2022 року: головні цифри

Варто зауважити, що у 2022 році нафта марки Brent та WTI зросли приблизно на 18% та 21% відповідно.

Скільки коштуватиме нафти: прогноз

  • Brent залишиться вище 90 доларів за барель, а WTI наблизиться до 90 доларів за барель, вважає аналітик Fujitomi Securities Co Ltd Тошітака Тадзава.
  • У НБУ прогнозують, що за результатами 2022 року середньорічна ціна нафти складе 74 долари за барель.
  • У Morgan Stanley прогнозують, що нафта може зрости до 100 доларів за барель у цьому році. Більше про це – читайте тут.
  • Ціна нафти Brent може сягнути 120 доларів у 2022 році, вважають у Bank of America. На зростання ціни повпливає глобальна енергетична криза, різке збільшення попиту на пальне та інші фактори.