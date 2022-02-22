Ціна нафти різко зросла майже до 100 доларів за барель

Ціна нафти 22 лютого знову почала різко зростати, наближаючись до пікових показників 2014 року. Це відбулось після заяви Володимира Путіна про "легітимізацію" бойовиків на Донбасі та можливого повномасштабного вторгнення в Україну.

Ціна нафти 22 лютого

Зранку 22 лютого 2022 року (10:23) квітневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE зросли до 99,15 долара за барель (+3,94%). Котирування піднялися вище за 99 долари за барель вперше з вересня 2014 року.

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Вартість ф'ючерсу на нафту марки WTI на березень на біржі NYMEX злетіла на 5,11% – до 95,72 долара за барель. Термін дії березневих контрактів на цей сорт палива спливає із закриттям ринку у вівторок.

Чому ціна нафти зросла

Ввечері 21 лютого цього року президент Росії Володимир Путін підписав "легалізації" псевдореспублік окупованих частин Донеччини та Луганщини. Також він доручив збройним силам РФ виконувати функції підтримки "миру" в псевдо республіках.

Цивілізований світ підтримав Україну та засудив визнання Росією бойовиків / Інфографіка 24 каналу

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