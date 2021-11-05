Ціна нафти продовжує зростати через рішення ОПЕК+

ОПЕК+ вирішили не збільшуватиме видобуток нафти понад план. На цьому тлі нафтові ф'ючерси марки TWI та Brant продовжили зростати у ціні.

Ціни на нафту 5 листопада

Ціна нафтових ф'ючерсів станом на ранок 5 листопада, згідно з даними біржових торгів на сайті Investing.com, виглядає наступним чином:

нафта марки TWI зросла до майже 80 долари за барель,

зросла до майже 80 долари за барель, нафта Brant – до понад 81 долара за барель.

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Попередній торговий день

4 листопада ціна нафтових ф'ючерсів марки TWI та Brant злетіла у ціні на 3,6% та 2,4% відповідно, після різкого падіння на 2%. Це відбулось на тлі очікування рішення ОПЕК+ стосовно збільшення видобутку сировини понад 400 тисяч барелів на добу щомісяця.

Рішення ОПЕК+

У заяві ОПЕК+ зазначається, що під час зустрічі було вирішено повторно підтвердити рішення від 18 липня 2021 року стосовно збільшення місячного загального видобутку на 0,4 мільйона барелів на добу на грудень 2021 року згідно з графіком.

, що у липні цьогоріч члени ОПЕК+ домовилися збільшувати виробництво нафти на 400 тисяч барелів на добу щомісяця, починаючи із серпня.

Після рішення нарощувати видобуток до 400 тисяч барелів на добу щомісяця ОПЕК+ двічі протягом вересня – жовтня відмовлялись підвищувати квоти. Також у заяві ОПЕК відзначила "волатильність і нестабільність" ситуації, що зберігається у світовій енергетиці. Наступна зустріч ОПЕК+ відбудеться 2 грудня 2021 року.

Що таке ОПЕК+ ОПЕК+ – це домовленість, яка охоплює не лише 13 країн-членів ОПЕК, але й низку інших. Мовиться про Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзію, Оман, Південний Судан, Росію та Судан.

Членами ОПЕК є 13 країн: Алжир, Ангола, Венесуела, Габон, Екваторіальна Гвінея, Ірак, Іран, Республіка Конго, Кувейт, Лівія, Нігерія, ОАЕ та Саудівська Аравія.