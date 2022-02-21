Ціна нафти продовжує падати: що стало причиною
Джерело:Reuters
Ціна нафти почала знижуватись після тривалого підняття до максимумів 2014 року. Причиною стало не лише потенційне зниження напруги з боку Росії, але й майбутня зустріч Путіна з Байденом.
Ціна нафти знижується
Ф'ючерси на нафту марки Brent та WTI виросли більш ніж на 1 долар за барель на початку торгів в Азії, оскільки можливий повномасштабний напад Росії на Україну загрожувала порушити експорт енергоресурсів в Європу. Нагадаємо, що Росія є одним з найбільших експортерів енергоресурсів у світі.
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Зустріч Путіна та Байдена
Ціна Brent впала на 0,4% до 93,14 долара за барель, після того, як раніше піднялась до 95 доларів, в той час, як WTI впала до 90,79 долара за барель.
Це відбулось одразу після того, як офіс президента Франції Еммануеля Макрона заявив у понеділок, що президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін в принципі домовилися про зустріч на вищому рівні щодо України.
Потенційне зниження напруженості в Україні після оголошення саміту США і Росії сьогодні вранці призвело до появи деяких продавців нафти в Азії,
– сказав аналітик OANDA Джеффрі Халлі.
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що Росія буде відрізана від міжнародних фінансових ринків і позбавлена доступу до основних експортних товарів, необхідних для модернізації її економіки, якщо вона вторгнеться в Україну.
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Що відомо про можливу зустріч Байдена та Путіна
- 20 лютого президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вдалося досягти домовленості про саміт глав Білого дому та Кремля.
- 21 лютого у Білому домі це підтвердили. Проте заявили, що зустріч можлива за умови, що Росія знову не нападе на Україну.
- Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що наразі немає конкретних планів щодо зустрічі Байдена та Путіна.
Ціна нафти може злетіти до 100 доларів за барель
Аналітики сінгапурського банку OCBC кажуть, що Brent може вартувати 100 доларів в короткостроковій перспективі, можливо, до кінця першого кварталу.
Якщо відбудеться російське вторгнення, як в останні дні попереджали США і Великобританія, ф'ючерси на нафту марки Brent можуть піднятися вище 100 доларів за барель, навіть якщо буде укладена угода з Іраном,
– відзначає аналітик Commonwealth Bank Вівек Дхар.
Скільки коштуватиме нафта: прогноз
- Brent залишиться вище 90 доларів за барель, а WTI наблизиться до 90 доларів за барель, вважає аналітик Fujitomi Securities Co Ltd Тошітака Тадзава.
- У НБУ прогнозують, що за результатами 2022 року середньорічна ціна нафти складе 74 долари за барель.
- У Morgan Stanley прогнозують, що нафта може зрости до 100 доларів за барель у цьому році. Більше про це – читайте тут.
- Ціна нафти Brent може сягнути 120 доларів у 2022 році, вважають у Bank of America. На зростання ціни повпливає глобальна енергетична криза, різке збільшення попиту на пальне та інші фактори.
Кулеба про можливу зустріч Путіна та Байдена: дивіться відео