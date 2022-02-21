Ціна нафти продовжує падати: що стало причиною

Ціна нафти почала знижуватись після тривалого підняття до максимумів 2014 року. Причиною стало не лише потенційне зниження напруги з боку Росії, але й майбутня зустріч Путіна з Байденом.

Ціна нафти знижується

Ф'ючерси на нафту марки Brent та WTI виросли більш ніж на 1 долар за барель на початку торгів в Азії, оскільки можливий повномасштабний напад Росії на Україну загрожувала порушити експорт енергоресурсів в Європу. Нагадаємо, що Росія є одним з найбільших експортерів енергоресурсів у світі.

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Зустріч Путіна та Байдена

Ціна Brent впала на 0,4% до 93,14 долара за барель, після того, як раніше піднялась до 95 доларів, в той час, як WTI впала до 90,79 долара за барель.

Це відбулось одразу після того, як офіс президента Франції Еммануеля Макрона заявив у понеділок, що президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін в принципі домовилися про зустріч на вищому рівні щодо України.

Потенційне зниження напруженості в Україні після оголошення саміту США і Росії сьогодні вранці призвело до появи деяких продавців нафти в Азії,

– сказав аналітик OANDA Джеффрі Халлі.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що Росія буде відрізана від міжнародних фінансових ринків і позбавлена доступу до основних експортних товарів, необхідних для модернізації її економіки, якщо вона вторгнеться в Україну.

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