Попередні торги за еталонами завершилися на рівні 80,28 за барель для нафти Brent та 78,35 долара за барель для нафти WTI. 18 листопада вартість нафту продовжили падати й ранком ціни виглядали наступним чином:

До теми Прогноз ОПЕК, Байден та попит: чому вартість нафти почала знижуватися

Чому нафта падає у ціні

Нафта падає на тлі новин, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість продажу нафти зі стратегічного резерву. Підтримку нафтовому ринку не дали навіть дані щодо скорочення запасів нафти у США минулого тижня.

Якщо адміністрація США затвердить відкриття стратегічного нафтового резерву (SPR), це може стати потужним політичним сигналом. Проте ... американські нафтопереробні заводи навряд чи отримають додатковий прибуток, оскільки дохідність легких фракцій, ймовірно, вже вичерпана,

– зазначають аналітики Citigroup.

Запаси нафти у США

Минулого тижня зменшилися на 2,1 мільйона барелів – до 433 мільйонів барелів, повідомило міністерство енергетики країни.

Резерви бензину знизилися на 707 тисяч барелів, дистилятів – на 824 тисячі барелів.

Експерти в середньому прогнозували скорочення запасів нафти на 2,5 мільйони барелів, бензину – на 100 тисячі барелів, дистилятів – на 1,3 мільйона барелів.

Квоти з видобутку ОПЕК+

ОПЕК+ нині дотримується угоди про поступове збільшення видобутку на 400 тисячі барелів на добу щомісяця, щоб не переповнювати ринок надмірною пропозицією.

Тим часом Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) та ОПЕК заявили, що найближчими кількома місяцями на ринку з'являться додаткові барелі.

Нагадаємо, що 8 листопада ціна нафти рекордно зросла до 83,57 долара за барель (Brent) та 82,13 долара за барель (WTI).