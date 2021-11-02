Ціна нафти може сягнути до 120 доларів: прогноз Bank of America
Джерело:Bloomberg
У наступному році ціна бареля нафти Brent може досягнути 120 доларів, вважають у Bank of America. На зростання ціни повпливає глобальна енергетична криза, різке збільшення попиту на пальне та інші фактори.
Енергетична криза
У Bank of America зазначили, що глобальна енергетична криза призвела до різкого зростання цін на газ та вугілля у всьому світі, що прискорило відновлення еталонних нафтових ф'ючерсів, котрі торгуються в Лондоні та Нью-Йорку.
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Також нові кліматичні домовленості призводять до уповільнення інвестицій у нові родовища – це загрожує швидким виснаженням нафтових запасів, що прискорить зростання цін на нафту.Нагадаємо! Директор нафтової та продовольчих компаній Джон Каціматитіс разом з іншими експертами прогнозували раніше, що вартість нафти може сягнути понад 100 доларів за барель. Все через те, що попит продовжує перевищувати пропозицію. Детальніше про це – читайте тут.
Нафтове ралі
Аналітики BofA прогнозують, що нафтове ралі продовжиться наступного року завдяки різкому збільшенню попиту на бензин, дизельне пальне та авіаційний гас.
Ціна нафти
- За даними OilPrice.com станом на 2 листопада 2021 року, нафтові ф'ючерси на Brent коштують близько 84,28 долара за барель.
- У той самий час нафта марки WTI – близько 83,37 долара за барель.
Зміна цін на нафту: важливі події
- 1 вересня країни-члени ОПЕК та інші виробники, включаючи Росію (група ОПЕК+), домовилися продовжити політику поетапної відмови від рекордних скорочень видобутку, додаючи на ринок 400 тисяч барелів на добу щомісяця.
- 6 вересня Саудівська Аравія вирішила знизити офіційні відпускні ціни (OSP) на нафту для покупців з Азії та країн Середземномор'я, через що ціна сировини почала знижуватись.