Енергетична криза

У Bank of America зазначили, що глобальна енергетична криза призвела до різкого зростання цін на газ та вугілля у всьому світі, що прискорило відновлення еталонних нафтових ф'ючерсів, котрі торгуються в Лондоні та Нью-Йорку.

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Також нові кліматичні домовленості призводять до уповільнення інвестицій у нові родовища – це загрожує швидким виснаженням нафтових запасів, що прискорить зростання цін на нафту.

Нагадаємо! Директор нафтової та продовольчих компаній Джон Каціматитіс разом з іншими експертами прогнозували раніше, що вартість нафти може сягнути понад 100 доларів за барель. Все через те, що попит продовжує перевищувати пропозицію. Детальніше про це – читайте тут.

Нафтове ралі

Аналітики BofA прогнозують, що нафтове ралі продовжиться наступного року завдяки різкому збільшенню попиту на бензин, дизельне пальне та авіаційний гас.

Ціна нафти

За даними OilPrice.com станом на 2 листопада 2021 року, нафтові ф'ючерси на Brent коштують близько 84,28 долара за барель.

коштують близько 84,28 долара за барель. У той самий час нафта марки WTI – близько 83,37 долара за барель.

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