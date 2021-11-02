Енергетична криза
У Bank of America зазначили, що глобальна енергетична криза призвела до різкого зростання цін на газ та вугілля у всьому світі, що прискорило відновлення еталонних нафтових ф'ючерсів, котрі торгуються в Лондоні та Нью-Йорку.
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Також нові кліматичні домовленості призводять до уповільнення інвестицій у нові родовища – це загрожує швидким виснаженням нафтових запасів, що прискорить зростання цін на нафту.
Аналітики BofA прогнозують, що нафтове ралі продовжиться наступного року завдяки різкому збільшенню попиту на бензин, дизельне пальне та авіаційний гас.
Ціна нафти
- За даними OilPrice.com станом на 2 листопада 2021 року, нафтові ф'ючерси на Brent коштують близько 84,28 долара за барель.
- У той самий час нафта марки WTI – близько 83,37 долара за барель.
Зміна цін на нафту: важливі події
- 1 вересня країни-члени ОПЕК та інші виробники, включаючи Росію (група ОПЕК+), домовилися продовжити політику поетапної відмови від рекордних скорочень видобутку, додаючи на ринок 400 тисяч барелів на добу щомісяця.
- 6 вересня Саудівська Аравія вирішила знизити офіційні відпускні ціни (OSP) на нафту для покупців з Азії та країн Середземномор'я, через що ціна сировини почала знижуватись.