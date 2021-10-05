Ціна у понад 80 доларів за барель

Нафта марки Brent подорожчала на 1,98 долара, або 2,5%, до 81,26 долара за барель. Нафта США подорожчала на 1,74 долара, або 2,3%, до 77,62 долара за барель після зростання протягом останніх шести тижнів.

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Нагадаємо, що у кінці вересня фінансовий конгломерат Morgan Stanley прогнозував рекордно високу ціну на нафту – у понад 80 доларів за барель. Ряд експертів вважають, що попит на сировину може бути знищений у зв'язку з такою ціною.

Рішення ОПЕК+

Нафта підскочила до трирічного максимуму 4 жовтня після того, як ОПЕК + підтвердила, що буде дотримуватися своєї поточної політики видобутку, оскільки попит на нафтопродукти відновлюється, попри тиск з боку деяких країн з метою збільшення видобутку.

Йдеться про рішення організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзників продовжити поступове збільшення видобутку нафти на 400 барелів на добу. Натомість такі країни як США та Індія закликали до збільшення видобутку сировини по всьому світу, оскільки економіка відновлюється нерегулярно, після пандемії коронавірусу.

Детальніше ОПЕК+ вирішила й надалі збільшувати виробництво нафти: як це вплинуло на ціну

Які країни входять до ОПЕК+:

Членами ОПЕК є 13 країн: Алжир, Ангола, Венесуела, Габон, Екваторіальна Гвінея, Ірак, Іран, Республіка Конго, Кувейт, Лівія, Нігерія, ОАЕ та Саудівська Аравія.

Водночас ОПЕК+ – це домовленість, яка охоплює не лише країни-члени, а й низку інших. Мовиться про Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзію, Оман, Південний Судан, Росію та Судан.