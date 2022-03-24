Ціна нафти Brent зросла до 120 долари за барель

Ціна нафти Brent 24 березня продовжила триматись на позначці вище 120 доларів за барель. Увага трейдерів спрямована на переговори США та Євросоюзу щодо питань скорочення залежності Європи від російських енергоресурсів.

Ціна нафти 23 березня

Нафта марки Brent почала зростати ще 23 березня й навіть попри падіння ціна на 1,05% проти попереднього торгового дня все ще тримається вище 120 доларів за барель на лондонській біржі ICE.

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Що стосується нафти марки WTI, то вона теж тримається на досить високих позиціях – 113,95 долара за барель на нью-йоркській товарній біржі NYMEX.

Ціна у понад 200 доларів за барель

Експерти в нафтовому секторі прогнозують підйом світових цін на нафту вище 200 доларів за барель. Це може статись через світове бойкотування російських енергоносіїв через війну Росії на території України та брак альтернативних джерел постачань.

Я думаю, Європа втрачає російські поставки назавжди. Ціни на нафту можуть досягти 250 за барель цього року, що вдвічі вище за поточні рівні,

– заявила засновниця хедж-фонду Andurand Capital П'єра Андюрана.

За даними Bloomberg, китайські державні нафтові компанії почали таємно скуповувати дешеву російську нафту, як і незалежні нафтопереробники.

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Чому ціна нафти зростає

Увага трейдерів спрямована на переговори США та Євросоюзу щодо питань скорочення залежності Європи від російських енергоресурсів.

Президент США Джо Байден вирушив до Європи, де візьме участь у саміті НАТО, країн G7 та виступить перед лідерами Євросоюзу. Радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван напередодні повідомив, що вже 25 березня США та ЄС можуть оголосити про досягнуту угоду.

Агентство Bloomberg повідомляє з посиланням на джерела, що сторони мають намір узгодити нарощування постачання природного газу та водню зі США до Європи.

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