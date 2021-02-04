Ціна нафти Brent може становити 173 долари за барель до 2050 року: деталі
Міненерго США допустили, що вартість одного бареля нафти Brent у 2050 році може становити 173 долари.
Джерело: The Bell
У щорічному прогнозі управління енергетичною інформацією США (EIA), станом на 2021 рік, припускає, що вартість одного бареля нафти Brent у 2050 році за найбільш оптимістичним прогнозом може становити 173 долари.
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Ціни на нафту Brent: деталі
З початку 2021 року ціна на нафту Brent зросла на 15,6% та нині складає 59 доларів за барель.
У щорічному звіті Міненерго США припустило три сценарію росту цін за барель у 2021 році:
- оптимістичний – 173 долари,
- базовий – 95 доларів,
- низький ріст цін – 48 доларів за барель.
До початку пандемії коронавірусу, в кінці січня 2020 року, Міненерго теж робило прогнози та також розглядали три сценарію. Тоді EIA припускали, що ціна за барель нафти Brent у 2020 році буде при:
- оптимістичному – 183 долари,
- базовому – 105 долари,
- негативному – 46 доларів.
Варто зазначити, що Міненерго США робило прогноз враховуючи курс американської валюти станом на 2019 рік.
Прогнози Міненерго
Міненерго також очікує в короткостроковій і середньостроковій перспективі більш повільне зростання цін на сировину, ніж передбачалося в огляді 2020 року. Хай там що, прогнози для енергетичного ринку дуже невизначені, підкреслюють аналітики. У базовому сценарії видобуток нафти в США повернеться на рівень 2019 року, тобто до пандемії, до 2023 року.
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