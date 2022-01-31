Ціна нафти знову зросла до рекордних показників: що стало причиною

Ціна нафти 31 січня знову наблизилась до 7-річних показників. Головними причинами росту вартості сировини стали побоювання з приводу поставок та геополітична напруга.

Ціна нафти

Нафта марки Brent подорожчала на 92 центи, або на 1% до 90,95 долара за барель о 00:51 за Гринвічем після зростання сировини в п'ятницю (27 січня) на 69 центів.

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Нафта марки WTI подорожчала на 99 центів, або 1,1%, до 87,81 долара за барель, подорожчавши у п'ятницю (27 січня) на 21 цент.

Варто зауважити, що ціна нафти Brent та WTI зростає вже шостий тиждень поспіль. Нагадаємо! Ціни на нафту марки Brent 27 січня вперше з 2014 року перевищили рівень в 90 доларів за барель.

Чому ціна нафти зростає

Аналітик Fujitomi Securities Co Ltd Тошітака Тадзава відмітив, що ціни на нафту штовхають вгору занепокоєння щодо можливого дефіциту пропозиції та геополітичні ризики.

Основне занепокоєння з приводу глобального дефіциту пропозиції в поєднанні зі збереженими геополітичними ризиками змусило ринок почати тиждень на сильній ноті,

– поділився Тадзава.

Зі слів аналітика ціни продовжать зростання в очікуванні того, що ОПЕК+ збереже чинну політику поступового збільшення видобутку. Йдеться про видобуток на рівні планових 400 барелів на добу.

Ще однією причиною, котра впливає на ріст цін на нафту, є напруженість у відносинах між Заходом та Росією. Можливий напад Росії на Україну теж провокує побоювання, що постачання енергоресурсів до Європи можуть бути порушені.

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Brent залишиться вище 90 доларів,

WTI наблизиться до 90 доларів.

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