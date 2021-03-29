Які тарифи на газ чекають українців у квітні 2021
Дія граничного тарифу на газ 6,99 гривні за кубометр від уряду закінчується у березні. Тож кожна газопостачальна компанія сама встановить ціну для своїх споживачів, виходячи з ринкових умов.
Джерело:ГазПравда
Тарифи у квітні 2021
Деякі компанії вже оприлюднили тарифи, що значно нижче від граничної ціни на близько 0,29 копійки за куб, або ж залишили ціну минулого місяця. Проте є й ті, що встановили ціну у майже 9 гривень за кубометр.
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Ціна нижче граничної 6,99 гривні за кубомерт
- "Мегаватт" – 6,70 гривні за кубометр (ціна попереднього місяця),
- "Еру Людям","Еру Трейдінг", "Агросинтез Трейдінг" – 6,75 гривні за кубометр (ціна попереднього місяця),
- "ГП "Промсервіс" – 6,85 гривні за кубометр,
- Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" – 6,86 гривні за кубометр (ціна попереднього місяця),
- "Галнафтогаз" – 6,86 гривні за кубометр,
- Дочірнє підприємство "Евода Трейд" комунального підприємства "Луцькводоканал" – 6,88 гривні за кубометр,
- "Енерджі Трейд Груп" – 6,98 гривні за кубометр.
Ціна за куб газу майже 9 гривень
Досить багато газопостачальних компаній оприлюднили ціну набагато вище граничної. До прикладу, ціна кубометру блакитного палива "Азовгаз" становить аж 8,85 гривні та є найвищою. Загалом 17 газопостачальників встановлювали ціну, що коливалась від 7,60 гривні до 8,85 гривні за кубометр.
Перелік компаній:
- ТОВ "ГАЗ АП" – 7,60 гривні за кубометр,
- ТОВ "ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" – 7,89 гривні за кубометр,
- ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" – 7,89 гривні за кубометр,
- ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" – 7,89 гривні за кубометр,
- ТОВ "НАФТОГАЗ ПОСТАЧАННЯ" – 7,92 гривні за кубометр,
- ТОВ "ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" – 7,98 гривні за кубометр,
- ТОВ "ГАЗПОСТАЧСЕРВІС" – 7,99 гривні за кубометр,
- ТОВ "ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ" – 7,99 гривні за кубометр,
- ДП "ГАЗПОСТАЧ" ТОВ "ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ" – 7,99 гривні за кубометр,
- ТОВ "ЛУГАНСЬКГАЗ ЗБУТ" – 7,99 гривні за кубометр,
- ТОВ "РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" – 8,04 гривні за кубометр,
- ДП "ШЕПЕТІВКАГАЗ" ПАТ "ШЕПЕТІВКАГАЗ" – 8,17 гривні за кубометр,
- ТОВ "МАРГАЗ" – 8,25 гривні за кубометр,
- ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" – 8,27 гривні за кубометр,
- ТОВ "ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" – 8,30 гривні за кубометр,
- ТОВ "ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" – 8,30 гривні за кубометр,
- ТОВ "АЗОВГАЗ" – 8,85 гривні за кубометр.
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