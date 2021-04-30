Травнева ціна від "Нафтогаз Трейдинг"

На травень "Нафтогаз Трейдинг" встановив ціну на рівні 8 325 гривень (з ПДВ, без тарифу на послуги транспортування) за тисячу кубометрів, що на 6% дорожче, ніж було у попередньому місяці. У квітні ціна становила 7 827 гривень. Підвищення ціни аргументували високим попитом, який зберігається в умовах прохолодно погоди та зниження запасів газу в ПСГ.

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Ціна газу з постачанням у травні на Українській енергетичній біржі (УЕБ) сягає 9 296 гривні за тисячу кубометрів.

Виконувач обов'язків генерального директора ГК "Нафтогаз Трейдинг" Ірина Журавльова зазначила, що невдовзі теплокомуненерго зможуть вільно обирати постачальника газу. Реформа ринку вийде на фінішну пряму.

Нафтогаз зацікавлений у розвитку конкуренції у сегменті реалізації газу для виробників тепла, обсяг якого за підсумками минулого року сягнув 7,6 мільярда кубометрів,

– сказала Журавльова.

В повідомленні компанія НАК "Нафтогаз України" звернула увагу на те, що з травня 2021 року припиняється дія Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу, котра була затверджена постановою Кабінету міністрів.