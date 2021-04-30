Травнева ціна від "Нафтогаз Трейдинг"
На травень "Нафтогаз Трейдинг" встановив ціну на рівні 8 325 гривень (з ПДВ, без тарифу на послуги транспортування) за тисячу кубометрів, що на 6% дорожче, ніж було у попередньому місяці. У квітні ціна становила 7 827 гривень. Підвищення ціни аргументували високим попитом, який зберігається в умовах прохолодно погоди та зниження запасів газу в ПСГ.
Читайте також У "Нафтогазі" поскаржилися на мільярдні збитки у 2020 році
Виконувач обов'язків генерального директора ГК "Нафтогаз Трейдинг" Ірина Журавльова зазначила, що невдовзі теплокомуненерго зможуть вільно обирати постачальника газу. Реформа ринку вийде на фінішну пряму.
Нафтогаз зацікавлений у розвитку конкуренції у сегменті реалізації газу для виробників тепла, обсяг якого за підсумками минулого року сягнув 7,6 мільярда кубометрів,
– сказала Журавльова.
В повідомленні компанія НАК "Нафтогаз України" звернула увагу на те, що з травня 2021 року припиняється дія Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу, котра була затверджена постановою Кабінету міністрів.