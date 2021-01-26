"Нафтогаз" встановив ціну на газ для своїх клієнтів: яким буде тариф у лютому

"Нафтогаз" встановив ціну на газ для своїх споживачів. Так, у лютому клієнтам нафтогазової компанії доведеться заплатити 6,86 гривні за кубометр.

Джерело: Група "Нафтогаз"

Така ціна на газ буде найнижчою на ринку у лютому.

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Навіть у складних умовах ми знайдемо можливість запропонувати найкращий варіант для своїх клієнтів,

– сказали у підприємстві.

Група "Нафтогаз" зауважила, що така ціна є нижчою від тієї, яку пропонує уряд. Нагадаємо, гранична ціна на газ, встановлена Кабміном, становить 6,99 гривні за кубометр.

До слова, для клієнтів, які оформили тарифний план "Річний»" у 2020 році, вартість газу не зміниться. Тарифи становитимуть 4,73 гривні, 5,24 гривні та 6,45 гривні за кубометр відповідно до умов договорів.

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