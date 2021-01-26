"Нафтогаз" встановив ціну на газ для своїх клієнтів: яким буде тариф у лютому
"Нафтогаз" встановив ціну на газ для своїх споживачів. Так, у лютому клієнтам нафтогазової компанії доведеться заплатити 6,86 гривні за кубометр.
Джерело: Група "Нафтогаз"
Така ціна на газ буде найнижчою на ринку у лютому.
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Навіть у складних умовах ми знайдемо можливість запропонувати найкращий варіант для своїх клієнтів,
– сказали у підприємстві.
Група "Нафтогаз" зауважила, що така ціна є нижчою від тієї, яку пропонує уряд. Нагадаємо, гранична ціна на газ, встановлена Кабміном, становить 6,99 гривні за кубометр.
До слова, для клієнтів, які оформили тарифний план "Річний»" у 2020 році, вартість газу не зміниться. Тарифи становитимуть 4,73 гривні, 5,24 гривні та 6,45 гривні за кубометр відповідно до умов договорів.
Що відомо про тарифи на газ в Україні
- З нового року в Україні різко подорожчали ціни на газ. Населення обурилося збільшенням тарифів та вийшло на протести.
- Через це Кабмін вирішив встановити граничну ціну на газ – 6,99 гривні за кубометр.
- Таке рішення діятиме лише на період карантину.
- Крім того, уряд планує обмежити ціну на розподіл газу. Її хочуть встановити на рівні 1,79 гривні.
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