"Нафтогаз" вже встановив ціну на газ для своїх клієнтів – 6,86 гривні за кубометр. Тобто тарифи для населення у березні не зростуть.

Вартість газу вказана без врахування його доставлення.

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У компанії наголосили, що для клієнтів, які оформили тарифний план "Річний" у 2020 році, вартість газу не зміниться і складе 4,73 гривні, 5,24 гривні та 6,45 гривні за кубометр, відповідно до умов договорів.

"Нафтогаз" також встановив тариф як постачальник "останньої надії". Мовиться про ситуацію, коли споживачі раптово втратили свого постачальника. Тоді їм доведеться заплатити за газ трохи більше – 6,99 гривні на кубометр.

До речі, у компанії додали, що газ від постачальника "останньої надії" отримують понад 300 тисяч клієнтів. Лише у січні та лютому цього року майже 150 тисяч домогосподарств у Запорізькій, Полтавській та Житомирській областях опинилися без постачальника.

Пропонуємо своїм клієнтам стабільність та найкращі умови. Клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" у березні отримуватимуть газ за нижчою ціною, ніж рекомендована урядом гранична вартість,

– наголосили у відомстві.

Тарифи на газ в Україні: головне

►В Україні з 1 січня різко зросли ціни на газ. Обурене населення вийшло на протести.

►Через це Кабінет Міністрів вирішив встановити граничну ціну на газ – 6,99 гривні за кубометр. Однак таке обмеження на тарифи діятиме лише на період карантину.