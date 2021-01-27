Тарифи на газ у 2021: яка ціна у різних постачальників у лютому

З 1 січня 2021 року зросли тарифи на транспортування газу та вартість самого газу. Держава втручанням встановила максимальні тарифи у лютому.

Яким буде тариф на газ у 2021 році

Місячні тарифи на газ почали стрімко рости у грудні 2020 та січні 2021 року. Детальніше читайте у матеріалі "Тарифи на газ у січні 2021 стрімко виросли: як уряд втрутився та знизив ціну".

Це спричинило масові протести в Україні. Хоча про природу появи цих протестів дискутували експерти: деякі вважають, що вони були організовані зацікавленими сторонами.

На період лютого – березня держава встановила, що тариф на газ не може перевищувати 6,99 гривні за кубометр.

Кілька компаній на ринку запропонували вигідніший тариф:

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Що цьому передувало

Напередодні опалювального сезону постачальники газу пропонували річний тариф. Для тих, хто скористався послугою вчасно, тариф становив до 6 гривень.

У грудні можна було замовити тарифні плани на опалювальний сезон за 6 – 7 гривень за кубометр (детальніше дивіться у таблиці). Фактично можна було замовити газ за дешевшою ціною, ніж встановила держава.

Тариф на транспортування газу

Вже понад рік українці отримують дві платіжки: одну за сам газ, а іншу за його транспортування. НКРЕКП встановила нові тарифи з 1 січня 2021 року. Ціна різнилася від 37 копійок до 2,55 гривні.

Тарифи на розподіл газу, що діяли у січні 2021 / Інфографіка 24 каналу

Проте у лютому 2021 року максимальний тариф обмежили в 1,79 гривні за кубометр.



Тарифи на газ у лютому / Інфографіка 24 каналу

Це плата не за трубу, якою транспортується паливо, а за те, щоб газ завжди був до неї підведений під тиском, працювали аварійна служба і техніки. Тому за цю послугу сплачують навіть ті споживачі, які не використовували газ певні місяці,

– пояснюють в НКРЕКП.

Як змінити постачальника газу

Вираховують загальний обсяг спожитого газу за минулий рік. Ділять його на 12 та множать на спеціальний тариф (той, що з 1 січня зросте), який різний у кожному регіоні. Після цього додають податки.У містах-мільйонниках цей тариф відчутно нижчий ніж у малих містах чи селах. Тариф залежить від довжини мереж, їхнього стану і вартості обслуговування.

Тепер зміну постачальника можна описати в таких 4 коротких кроках:

Вибрати компанію, чиїми послугами хочете скористатися. Подати заяву-приєднання до нового постачальника (він може попросити і про інші документи). Отримати відповідь від нового постачальника та дату, коли почне постачати газ. Сплатити фінальний рахунок від старого постачальника.

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Тепер потрібно контактувати лише з новим постачальником. Він сам повідомляє попередню компанію, що споживач змінив постачальника. Крім того, не потрібно показувати довідки про відсутність заборгованості, щоб змінити постачальника. Але компанія може відмовити у наданні послуг.

Все це можна зробити онлайн. Попередній постачальник через 6 тижнів надсилає фінальний рахунок, який потрібно оплатити протягом 10 днів.