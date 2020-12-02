З 1 січня 2021 року зростуть тарифи на транспортування газу. Водночас деякі постачальники запропонували тарифні плани на опалювальний сезон. Якою буде ціна на газ та як змінити постачальника?

Яким буде тариф на газ у 2021 році

Тарифи на газ переглядаються щомісяця, і в кожного постачальника вони різні. Наприклад, у грудні ціна варіюється від 5,95 гривні до 9,05 гривні за кубометр газу. Детальніше про це у матеріалі "Тарифи на газ у грудні 2020: яка ціна у різних постачальників".

Тож ціна на січень 2021 року стане відома до 26 грудня. Проте деякі компанії вже пропонують свої тарифні плани на опалювальний сезон-2020-2021. Якщо підключитися до них у грудні, то ціна буде в межах 6-7 гривень. Детальніше дивіться у таблиці.

Найдешевший тариф тарифу пропонує "Галнафтогаз" – 5,99 гривні за кубометр за умови повної передплати за прогнозований обсяг спожитого газу у грудні-квітні. Якщо спожили більше, то доведеться сплатити вже за ринковою ціною. Підключитися до цього тарифного плану можна до 25 грудня.

У "Палівенерго" та "Асканії Енерджі" (Економний тариф) схожі умови, але ціна трохи вища. "Палівенерго" пропонує тариф 6,22 гривні за умови підключення до кінця року, а "Асканія Енерджі" – 6,49 гривні, якщо підключитеся до 25 грудня.

Компанія "Асканія Енерджі" пропонує також альтернативний тарифний план "Прогнозований" без обов’язкової передплати. У грудні-квітні можна платити рівними частинами щомісяця. Вартість тарифу – 6,59 гривні за умови підключення до 25 грудня.

"Нафтогаз" також пропонує своїм споживачам платити не одразу, а рівними частинами протягом цілого року за тарифом 6,45 гривні за кубометр. Підключитися можна до кінця року. До речі, з поки що наявних пропозицій, "Нафтогаз" єдиний зберігає тариф, якщо споживач перевищив прогнозований обсяг газу.

Найдорожчий тариф пропонує "TAS Energy" – 6,84 гривні за кубометр газу на 6 місяців без передплати. Платити потрібно щомісяця за фактичний обсяг спожитого газу. Підключитися до тарифу можна до 15 грудня.

Що краще: замовити тарифний план наперед чи платити за ціною, яку встановлюватимуть компанії кожного місяця? Зазвичай оплата наперед мала б бути вигідною і за дешевшим тарифом. Проте 2020-й показав, що може бути навпаки. У вересні минулого року "Нафтогаз" пропонував своїм споживачам купити газ на зиму за ціною 4,87 гривні (без ПДВ), але через кризу та падіння цін на газ взимку ціна фактично була ще нижчою.

Зверніть увагу Українцям без лічильника відключать газ: як його встановити та скільки це коштує

Як формується ціна? Кожен постачальник пропонує свою ціну в залежності від оптової, за якою закуповує, та своєї націнки. Така конкуренція на ринку в ідеалі повинна призвести до покращення та здешевлення послуг.

Компанії повинні давати свою ціну на газ за 5 днів до нового місяця. (Тобто ціну за січень повинні сказати до 26 грудня.) Більшість постачальників минулого місяця дотрималися цієї вимоги.

Тариф на транспортування газу

Починаючи з січня цього року, українці отримують дві платіжки: одну за сам газ, а іншу за його транспортування. Востаннє тарифи на розподіл газу підвищували 1 липня, але як повідомляє Економічна правда, НКРЕКП уже встановила нові тарифи, які діятимуть з 1 січня 2021 року.

Для інших компаній НКРЕКП зберегла чинні тарифи.

Це плата не за трубу, якою транспортується паливо, а за те, щоб газ завжди був до неї підведений під тиском, працювали аварійна служба і техніки. Тому за цю послугу сплачують навіть ті споживачі, які не використовували газ певні місяці,

– пояснюють в НКРЕКП.

Як розраховують тариф?

Вираховують загальний обсяг спожитого газу за минулий рік. Ділять його на 12 та множать на спеціальний тариф (той, що з 1 січня зросте), який різний у кожному регіоні. Після цього додають податки.

У містах-мільйонниках цей тариф відчутно нижчий ніж у малих містах чи селах. Тариф залежить від довжини мереж, їхнього стану і вартості обслуговування.

Як змінити постачальника газу

Тепер зміну постачальника можна описати в таких 4 коротких кроках:

Вибрати компанію, чиїми послугами хочете скористатися. Подати заяву-приєднання до нового постачальника (він може попросити і про інші документи). Отримати відповідь від нового постачальника та дату, коли почне постачати газ. Сплатити фінальний рахунок від старого постачальника.

Детальніше Ринок газу для населення: як працює та з якими проблеми зіткнулися українці

Тепер потрібно контактувати лише з новим постачальником. Він сам повідомляє попередню компанію, що споживач змінив постачальника. Крім того, не потрібно показувати довідки про відсутність заборгованості, щоб змінити постачальника. Але компанія може відмовити у наданні послуг.

Все це можна зробити онлайн. Попередній постачальник через 6 тижнів надсилає фінальний рахунок, який потрібно оплатити протягом 10 днів.