З 1 січня 2021 року різко подорожчала електроенергія для населення через скасування пільгового тарифу. Експерти стверджують, що рішення є необхідним для функціонування галузі.

У матеріалі Економіки 24 розповідаємо що змінилося для населення на ринку електроенергії та чого очікувати далі.

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Ціна на електроенергію у 2021 році

Протягом січня-березня 2021 року ціна на електроенергію для населення буде фіксованою – 1,68 гривні за кіловат-годину, згідно з постановою Кабміну. Пільгові 90 копійок за перші 100 кіловат-годин – скасували з 1 січня цього року.

Крім того, скасували пільговий тариф для тих категорій населення та будівель, для яких він раніше діяв, незалежно від обсягів споживання.

Це:

Житлові приміщення, обладнані електроопаленням;

Багатодітні сім’ї, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу;

Населення, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій;

Гуртожитки.

Тепер для них, як і для всіх, тариф – 1,68 гривні.

Проте продовжать діяти тарифні коефіцієнти для населення, яке має облік споживання електроенергії за періодами часу. Так можна відчутно зекономити.

Двозонні тарифи:

У нічний період з 23:00 по 7:00 діє тариф 0,84 копійки;

В інші години діє стандартний тариф – 1,68 гривні.

Тризонні тарифи:

У пікові години (з 8:00 по 11:00 та з 20:00 до 22:00) діє підвищений тариф – 2,52 гривні за кіловат-годину.

У звичайні години (з 7:00 до 8:00 та з 11:00 до 20:00) діє звичайний тариф – 1,68 гривні;

Вночі з 23:00 до 7:00 тариф становить 0,672 гривні.

Як перейти на багатотарифний облік? Є кілька способів. Потрібно зайти на сайт місцевого обленерго та через онлайн-платформу "Персональний кабінет" подати заяву. Після цього вам надсилають на електронну пошту рахунок, оскільки такий перехід платний. Потрібно оплатити і впродовж 14 днів вас переведуть на багатотарифний облік.



Серед інших способів: особисте звернення в Центр обслуговування клієнтів свого міста або звернення за місцем проживання в міський чи обласний район електромереж.

Як відреагували українці на скасування пільги

Кілька міст України відреагували протестами на скасування пільгового тарифу, а також підвищення тарифу на газ. Зокрема у Миколаєві, Полтаві, Харкові та Кривому Розі вийшли по кілька десятків людей на акції протесту.

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Якщо врахувати, що в середньому українці споживають 165 кіловат-годин на місяць (за даними НКРЕКП), а перші 100 кіловатів фактично подорожчали на 87%, то для багатьох українців платіжка прийде з більшою сумою.

Чого чекати з квітня

В Україні вже давно планують перейти на ринкове ціноутворення тарифів на електроенергію. Адже ціна, яка не змінювалася ще з 2017, суттєво занижена. І, ймовірно, перед переходом ціну поступово підніматимуть.

Наступне подорожчання цін на електроенергію буде ще у 2021 та у 2022 роках. Об'єктивно, має відбутись подальше зростання, що привести її до того рівня, який дасть можливість виробникам енергії працювати без збитків,

– пояснив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі 24 каналу.

На думку фахівця, вартість має складати мінімум 2,5 – 3 гривні за кіловат-годину. Він наголосив, що сьогодні "Енергоатом" постачає енергію для населення, фактично, собі у збиток – зараз це приблизно 25 мільярдів гривень.

Експерт додав, великим мінусом є те, що підвищення відбулося без попередження. Також це не відбулось кілька етапів, як це було раніше. З ним згоден і Геннадій Рябцев, який розповів, що постанову варто було б дати до обговорення за місяць до прийняття.

Чому збільшують тарифи на електроенергію для населення

Вимога МВФ

Скасування пільгового тарифу є також однією з вимог МВФ, розповів в ефірі 24 каналу експерт з енергетики Геннадій Рябцев.

Потім було б дорожче

Рябцев також наголосив на численних проблемах галузі, які через нестачу грошей лише накопичуються. Якби зараз пільговий тариф не скасували, то потім українцям довелося б платити ще більше.

Це багатомільярдні заборгованості, зниження надійності й безпечності об'єднаної енергосистеми та неоднакові для всіх учасників ринку правила гри,

– наголосив експерт.

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У Мінекономіки також дали схоже пояснення. У відомстві зазначили, що якщо запропоновані зміни не прийняли б, то ціна для побутових споживачів формувалася б на ринкових умовах.

Це призвело б до різкого, більш ніж у 2,5 раза, зростання тарифу на електричну енергію для населення. А це приблизно 3,3 гривні за кіловат на годину,

– пояснили у Міненерго.

У Міненерго зазначили, що зміни дозволять забезпечити фінансову стабілізацію ринку електричної енергії за січень – березень 2021 року. А над стратегією подальшої стабілізації працюватимуть цього місяця.

Низькі тарифи: наслідки для галузі

В Україні найчастіше у Європі зникає світло

В українських оселях світло зникає набагато частіше, ніж у європейських. Середньостатистично електропостачання відсутнє 696 хвилин на рік. І якщо нічого не міняти, то це число зросте до як мінімум 900 хвилин на рік, стверджують експерти з "Укрпромзовнішекспертизи".

Потрібні інвестиції

Через недостатність фінансування модернізації електромереж ступінь їх зносу перевищує 70%, а загальна сума інвестиційної заборгованості складає щонайменше 17,5 млрд доларів, – заявив директор ДП "Укрпромзовнішекспертиза" Володимир Власюк на онлайн-дискусії.

Як зазначають експерти, єдиний вихід – це вливання великих інвестицій в українські електромережі. А для цього потрібен перехід до RAB-регулювання (більш відомого як стимулююче), в результаті якого і зростуть ціни на електроенергію для населення.

Щоб модернізувати всі електромережі в Україні потрібно 1,2 мільярда доларів, заявили на онлайн-дискусії. Натомість середньорічні інвестиції – 245 мільйонів доларів. Це в 5 разів менше, ніж потрібно.

Про необхідність переходу до RAB-тарифу заявили і в Міненергетики. За їх підрахунками за дії теперішньої системи витрати+ необхідно вкладати щороку 11 мільярдів гривень, а за останні роки щорічно інвестиції складали 4 мільярди гривень, майже втричі менше.

Досвід Румунії

Румунія мала зношеність електромереж 70%, але при провадженні стимулюючого регулювання скоротила цю зношеність до 48%, розповів Олександр Візір, директор ГС "Розумні електромережі України" на онлайн-дискусії.

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Як високі тарифи для підприємців впливають на витрати населення

Експерти на дискусії про стимулююче тарифоутворення на ринку електроенергії зазначили, що фінансовий тягар за низькі ставки для населення лягає на український бізнес, а не на державу. Проте якщо подумати, то зрештою українці все одно за це платять. Ось чому:

Основна складова тарифу на воду – це електропостачання компанії, за яку вона сплачує за тарифами для підприємців. І щоб отримувати прибуток, ці витрати включають у тариф на воду для населення.

Послуги салонів краси, кінотеатрів та різних розважальних центрів теж містять у собі витрати на електроенергію, яку вони сплачують за високими тарифами.