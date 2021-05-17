Бензин і дизпаливо різко подешевшали після рішення уряду: які середні ціни

Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні упали вниз 17 травня 2021. Це сталось після рішення уряду про державне регулювання торговельної надбавки до середньої ціни пального.

Тим часом, автогаз, який не потрапив під держрегулювання, піднявся у ціні на копійку. Такі дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

До теми Через держрегулювання цін: великі мережі АЗС припинили продаж дизпалива та бензину А-95

Середні роздрібні ціни:

на бензин А-92 – 28,20 гривні за літр (це на 27 копійок дешевше, ніж попереднього торгового дня),

– 28,20 гривні за літр (це на 27 копійок дешевше, ніж попереднього торгового дня), на бензин А-95 – 29,01 гривні за літр (на 48 копійок дешевше),

– 29,01 гривні за літр (на 48 копійок дешевше), на дизельне паливо – 27,39 гривні за літр (на 97 копійок дешевше),

– 27,39 гривні за літр (на 97 копійок дешевше), на автогаз – 15,76 гривні за літр (на 1 копійку дорожче).

Ціни на пальне в Україні з 14 по 17 травня 2021 / Скриншот з сайту Encorr

Що відомо про державне регулювання цін на пальне

Уряд 14 травня схвалив державне регулювання торговельної надбавки до середньої ціни пального.

Відтак АЗС повинні встановлювати надбавку до середньої ціни пального: не більше 7 гривень за літр дизельного пального, не більше 5 гривень за літр бензину.

Міністерство економіки публікуватиме середні ціни за 1 літр одного до 5 числа кожного місяця.

Європейська асоціація бізнесу розкритикувала ініціативу Кабміну, бо вона, ймовірно, сприятиме тінізації ринку.