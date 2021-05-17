Бензин і дизпаливо різко подешевшали після рішення уряду: які середні ціни

17 травня 2021 , 14:20
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Джерело:

Encorr

Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні упали вниз 17 травня 2021. Це сталось після рішення уряду про державне регулювання торговельної надбавки до середньої ціни пального.

Тим часом, автогаз, який не потрапив під держрегулювання, піднявся у ціні на копійку. Такі дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

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Середні роздрібні ціни:

  • на бензин А-92 – 28,20 гривні за літр (це на 27 копійок дешевше, ніж попереднього торгового дня),
  • на бензин А-95 – 29,01 гривні за літр (на 48 копійок дешевше),
  • на дизельне паливо – 27,39 гривні за літр (на 97 копійок дешевше),
  • на автогаз – 15,76 гривні за літр (на 1 копійку дорожче).

Ціни на пальне в Україні з 14 по 17 травня 2021 / Скриншот з сайту Encorr

Що відомо про державне регулювання цін на пальне

  • Уряд 14 травня схвалив державне регулювання торговельної надбавки до середньої ціни пального.
  • Відтак АЗС повинні встановлювати надбавку до середньої ціни пального: не більше 7 гривень за літр дизельного пального, не більше 5 гривень за літр бензину.
  • Міністерство економіки публікуватиме середні ціни за 1 літр одного до 5 числа кожного місяця.
Важливо! Європейська асоціація бізнесу розкритикувала ініціативу Кабміну, бо вона, ймовірно, сприятиме тінізації ринку.
Автор: Ірина Пундор