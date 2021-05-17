Тим часом, автогаз, який не потрапив під держрегулювання, піднявся у ціні на копійку. Такі дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
До теми Через держрегулювання цін: великі мережі АЗС припинили продаж дизпалива та бензину А-95
Середні роздрібні ціни:
- на бензин А-92 – 28,20 гривні за літр (це на 27 копійок дешевше, ніж попереднього торгового дня),
- на бензин А-95 – 29,01 гривні за літр (на 48 копійок дешевше),
- на дизельне паливо – 27,39 гривні за літр (на 97 копійок дешевше),
- на автогаз – 15,76 гривні за літр (на 1 копійку дорожче).
Ціни на пальне в Україні з 14 по 17 травня 2021 / Скриншот з сайту Encorr
Що відомо про державне регулювання цін на пальне
- Уряд 14 травня схвалив державне регулювання торговельної надбавки до середньої ціни пального.
- Відтак АЗС повинні встановлювати надбавку до середньої ціни пального: не більше 7 гривень за літр дизельного пального, не більше 5 гривень за літр бензину.
- Міністерство економіки публікуватиме середні ціни за 1 літр одного до 5 числа кожного місяця.